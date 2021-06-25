新冠肺炎疫情蔓延全台，三級警戒已實施1個多月，影響民生、經濟發展甚鉅，犯罪被害人保護協會配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，採購馨生及更生自營商品，再致贈給有需求的保護對象，在實踐修復式司法精神的同時，也讓被罪被害人及其家庭倍感「疫路相伴」的溫暖。

犯保協會指出，對於具有馨生人或更生人身分，且從事自營產品經營，因疫情造成營收減少、經營困難者，已向其採購包裝米、古早味狗母魚酥、樹番茄飲及茶葉等共1011份，金額31萬460元，紓解馨生人或更生人商家在疫情期間營收減少的影響。

犯保協會說，三級警戒期間特別關懷經濟受到影響的重傷馨生人家庭，了解其物資需求後，全國各分會將自本月28日起，把向馨生人或更生人採購到的紓困物資，陸續致贈給他們，每戶提供約1500元的「疫路相伴」物資箱，計有馨生人家庭288戶988人受惠。

犯保協會表示，將以愛與溫暖，持續推動犯罪被害保護業務，透過各項紓困措施，陪伴馨生人度過疫情關卡、紓困振興。如有相關問題，或想一同共襄盛舉採購馨生商品，可撥打犯保協會免費服務專線0800-005-850詢問。