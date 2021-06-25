交通部25日修正發布《汽車委託檢驗實施辦法》第10條規定，6月28日起汽車代檢廠汽車定期檢驗費可獲分配比例，從原本2／3提高到4／5，並直接由汽車檢驗費中扣抵，預估全國533家代檢廠平均每家每月可增加2萬6932元收入。交通部強調：「換算等同對全國代檢廠3個月紓困金額達4306萬元。」

現行國內汽車定期檢驗委由民間代檢廠辦理，統計每年逾9成民眾會選擇至代檢廠驗車，2020年委託代檢的大小型車輛數達910萬輛。大型汽車檢驗規費一次600元，小型汽車450元，10年以上自用小客車當年度第2次檢驗規費300元；代檢廠受委託辦理出廠未滿10年及10年以上汽車定期檢驗費用，分別按汽車檢驗費2／3及4／5分配，但出廠10年以上自用小客車驗車費全數扣抵。

對於交通部修正提高車輛委託代檢分配比例，中華民國汽車代檢協會表示感謝並肯定。協會理事長陳億龍表示，代檢業者日益增加檢驗設備、人力等成本，分配給代檢廠的比例提高到4／5，可適時舒緩代檢業者因疫情再加深的營運壓力。他衷心感謝交通部前部長林佳龍的支持，以及現任部長王國材在此疫情嚴峻期間完成修法施行。

代檢協會輔導理事長劉國連表示，現行全國共計533家車輛代檢廠，每年協助檢驗超過全台900萬輛車次，服務比例達95％以上。代檢業者維護行車安全，重要性不容忽覷；代檢廠長期以來面臨人力及設備新增維護費用，與場地租金等成本高漲，本次法規修正讓代檢廠能穩定營運，提供車主更好的服務。

陳億龍表示，全國代檢業者刻正在公路總局輔導下逐步導入多元支付如EATM、台灣行動支付（台灣PAY）等，讓民眾更便利繳納汽車檢驗費用，預計7月底28家代檢廠先行試辦，再逐步推行至全國。