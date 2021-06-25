家宅風水，首重陽氣，也就是所謂的生氣和正能量的磁場，正能量磁場比較旺的時候，才會幫主人帶來好運。運勢命理網站「知命命理」公布，地下室、背陽房、長形房都有陰氣過盛的缺點，長期居住不但會衰敗運勢，還會影響健康，因此在看屋、選房的時候一定要避免。

▍1.地下室

某些在外地工作的人，為了想要省錢，會住在房租低廉的地下室，時間久了就會發現身體乏力，精神不振，而且容易腰酸背痛，這是因為地下室長期得不到陽光照射，濕寒之氣比較嚴重，人長期在這種環境下居住，會受到負能量磁場的干擾，不但身體上會出現各種病症，事業發展上也會遇到不順。建議大家寧可多花一點錢，也不要住地下室。

▍2.背陽房

有些房子由於地理環境的限制，整體看來是背對陽光的，或者宅前有比較高大的建築遮住了陽光，導致客廳的光線比較昏暗，這種布局在風水上是不可取的。客廳在風水上主管事業運，若是長期不見陽光，會產生負能量，讓主人事業運受阻，無貴人幫助，同時還會引起同事之間關係緊張。若暫時無法搬離，可在客廳設置長明燈化解。

▍3.長形房

長形房是指戶型比較細長的房子，這種房子的風水布局往往有很大缺陷，不但客廳窄小，多數還伴有一個較長的走廊，若是背向陽光，就會導致整個家宅的正能量磁場極為不足，對家人的整體運勢影響很大，嚴重時還伴有意外災傷。若暫時無法搬離，可在客廳放置鏡子來拓展客廳空間，在走廊設置長明燈或者懸掛帶太陽、向日葵的書畫化解。

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