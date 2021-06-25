mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與《Love Live! Sunshine!!》的合作活動，將自2021年6月26日（六）12：00起開跑。

《Love Live! Sunshine!!》是透過動畫、遊戲等多媒體展開的系列內容。是該系列內容的第2部人氣作品，描寫女學生們為了拯救面臨廢校危機的學校，決定成為學園偶像團體「Aqours」並守護學校而逐漸成長的故事。

在6月26日開始舉辦的轉蛋「超獸神祭」中「Aqours」成員們會登場。且達成合作活動任務，即可獲得能將「Aqours」成員們自由切換成另一個獸神化造型的“服裝解放”，並可將角色彈珠圖設定為心儀的成員。此外，也將在【蝦皮商城】上販售使用「Aqours」成員全新繪製插圖的周邊商品。

※周邊商品僅限台灣地區販售。

合作活動期間：2021年6月26日（六）12：00～2021年7月2日（五）11：59

更多本次合作活動的詳情，請至怪物彈珠官方網站確認。

轉蛋「超獸神祭」中「Aqours」的成員們登場！

轉蛋「超獸神祭」中，「Love Live! Sunshine!!」的合作活動角色「浦女3年級生 松浦果南＆黑澤黛雅＆小原鞠莉」、「浦女1年級生 黑澤露比＆津島善子＆國木田花丸」、「浦女2年級生 渡邊曜＆高海千歌＆櫻內梨子」會登場。

轉蛋「超獸神祭」中登場的「Aqours」的成員們！

舉辦 “服裝解放”＆“語音套組”為達成獎勵的「Live聲援任務」！

遊玩任何冒險只要消耗體力達50，即可獲得能聲援心儀的「Aqours」成員的「聲援券」1張。在顯示所有成員的專用畫面中，點擊欲聲援的成員並消耗聲援券，即可隨機獲得遊戲內道具。此外，只要聲援各學年的3位成員達5次或以上，即達成「學年聲援獎勵」。除了可以獲得遊戲內道具之外，還能獲得無須道具即可隨時將在轉蛋「超獸神祭」中登場的「Love Live! Sunshine!!」合作活動角色，自由轉換成另一個獸神化造型的“服裝解放”，以及可將角色彈珠圖切換成單人的“語音套組”。

達成「學年聲援獎勵」時會出現僅能欣賞一次的「特別的演出和語音」！

「Live聲援任務」達成獎勵和條件等詳情，請到怪物彈珠官方網站確認。

實裝可變更獸神化後造型的“服裝解放”功能！

透過「Live聲援任務」的達成獎勵“服裝解放”，可以將獸神化後的造型轉換成另一個獸神化造型。

【服裝解放後的造型在這裡！】

達成「Live聲援任務」可開啟 “服裝解放”功能

可將成員集合的角色彈珠圖切換成心儀成員的單人角色彈珠圖！

只要設定「Live聲援任務」達成獎勵的“語音套組”，就可以切換遊玩冒險時的角色彈珠圖。可以切換的角色彈珠圖包含獸神化後、服裝解放的獸神化後在內，共有24種！玩家能夠以心儀成員的角色彈珠圖來遊玩怪物彈珠。

【2年級生角色彈珠圖的切換範例】

玩家可自由切換成心儀成員的單人角色彈珠圖

確定販售全新繪製的「Aqours」成員繪圖的「原創周邊商品」！

《怪物彈珠》和《Love Live! Sunshine!!》合作活動限定商品登場

為紀念本次合作活動，全新繪製「Aqours」成員穿著怪物彈珠角色服裝的「怪物彈珠角色扮演ver.」周邊商品、以及在怪物彈珠遊戲內登場的「Aqours」成員的原創周邊商品也將登陸台灣！

商品販售的相關資訊，預定於近期在官方網站公布。

相關情報將由授權商「創力」於粉絲專頁發布，也請持續關注喔！

Love Live! Sunshine!!合作活動開跑紀念 「舉辦分享聲援活動！」

6月24日起將於官方Facebook舉辦「分享聲援活動」

6月24日起，為紀念與Love Live! Sunshine!!的合作活動，會在官方Facebook內舉辦「分享聲援活動」。將從報名者中抽選出20名玩家贈送特別繪製的原創合作活動或怪物彈珠的周邊商品！！

踴躍分享貼文一起聲援吧！

活動期間

6月24日（四）21:00～6月30日（三）11:59

詳情請在怪物彈珠官方網站中確認。