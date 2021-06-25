微軟（Microsoft）發表Windows 11，並宣布可從Microsoft Store下載安裝Android應用程式，究竟是怎麼辦到的？乃是受益於Intel Bridge Technology！超過75％的Windows PC均由英特爾（Intel）處理器提供運算力，足以展示英特爾和微軟長期以來深度合作，並且共同研發為提供更好的運算體驗的基礎。英特爾指出，即將推出的Windows 11更深化雙方合作關係，可謂顛覆用戶的運算體驗。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant指出，「英特爾和微軟長期以來就作業系統、系統架構與硬體整合共同合作，為消費者提供絕佳PC體驗。Windows 11與英特爾技術和平台相互結合，提供Windows無可比擬的效能、相容性與使用體驗，並透過Intel Bridge Technology將人們喜愛的使用體驗，從手機無縫延伸至PC。」

搭載Intel Core處理器和英特爾廣泛智慧財產與平台技術產品組合的嶄新PC，已做好準備完全釋放Windows 11潛力－讓人們能夠以有意義的方式合作、創作和連結。全新使用體驗包含：

（1）Intel Bridge Technology大幅度延伸行動應用程式在PC上的執行，只用一個螢幕提供生產力或是玩遊戲從未如此簡單容易。

（2）Windows Snap和Thunderbolt 4提供最佳多螢幕使用體驗。

（3）Windows和Intel Wi-Fi 6E讓使用者能夠透過PC隨時隨地連線－市場上超過60款筆電設計內建Wi-Fi 6E與其它功能。

微軟指出，在Windows 11中使用者首次可在 Microsoft Store 上取得 Android App，藉由微軟與 Amazon 的夥伴關係，就能夠直接在 Amazon App store 無縫且快速下載 Android App，且無需額外付費。（摘自微軟官網）
微軟指出，在Windows 11中使用者首次可在 Microsoft Store 上取得 Android App，藉由微軟與 Amazon 的夥伴關係，就能夠直接在 Amazon App store 無縫且快速下載 Android App，且無需額外付費。（摘自微軟官網）

上述技術為何格外重要？藉由Intel Bridge Technology，PC繼續為微軟的應用軟體生態系提供最多的選擇與更佳的使用體驗，Intel Bridge Technology為一款執行階段後編譯器（runtime post-compiler），讓應用程式能夠在x86裝置以原生方式運作，包含在Windows上執行這些程式。英特爾的多架構XPU策略藉由CPU核心、圖形技術、人工智慧加速器、影像處理器以及更多相關技術，於單一、經驗證的平台，讓不同的工作負載能夠在正確的執行引擎上執行。

英特爾和微軟的共同研發工程結合硬體優勢，能夠在市場上提供優秀的Windows設計。英特爾已經驗證來自OEM超過80款搭載Windows的Intel Evo平台，其中包含Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、MSI與Samsung。透過為消費者、企業用戶、教育用戶、遊戲玩家所推出的第10代、第11代及其未來世代的Intel Core處理器平台，英特爾預期從今年開始為Windows 11提供廣泛的運算支援。

微軟發表Windows 11 年底符合資格Win10設備即可升級
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