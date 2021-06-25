微軟（Microsoft）發表Windows 11，並宣布可從Microsoft Store下載安裝Android應用程式，究竟是怎麼辦到的？乃是受益於Intel Bridge Technology！超過75％的Windows PC均由英特爾（Intel）處理器提供運算力，足以展示英特爾和微軟長期以來深度合作，並且共同研發為提供更好的運算體驗的基礎。英特爾指出，即將推出的Windows 11更深化雙方合作關係，可謂顛覆用戶的運算體驗。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant指出，「英特爾和微軟長期以來就作業系統、系統架構與硬體整合共同合作，為消費者提供絕佳PC體驗。Windows 11與英特爾技術和平台相互結合，提供Windows無可比擬的效能、相容性與使用體驗，並透過Intel Bridge Technology將人們喜愛的使用體驗，從手機無縫延伸至PC。」

搭載Intel Core處理器和英特爾廣泛智慧財產與平台技術產品組合的嶄新PC，已做好準備完全釋放Windows 11潛力－讓人們能夠以有意義的方式合作、創作和連結。全新使用體驗包含：

（1）Intel Bridge Technology大幅度延伸行動應用程式在PC上的執行，只用一個螢幕提供生產力或是玩遊戲從未如此簡單容易。

（2）Windows Snap和Thunderbolt 4提供最佳多螢幕使用體驗。

（3）Windows和Intel Wi-Fi 6E讓使用者能夠透過PC隨時隨地連線－市場上超過60款筆電設計內建Wi-Fi 6E與其它功能。

微軟指出，在Windows 11中使用者首次可在 Microsoft Store 上取得 Android App，藉由微軟與 Amazon 的夥伴關係，就能夠直接在 Amazon App store 無縫且快速下載 Android App，且無需額外付費。（摘自微軟官網）

上述技術為何格外重要？藉由Intel Bridge Technology，PC繼續為微軟的應用軟體生態系提供最多的選擇與更佳的使用體驗，Intel Bridge Technology為一款執行階段後編譯器（runtime post-compiler），讓應用程式能夠在x86裝置以原生方式運作，包含在Windows上執行這些程式。英特爾的多架構XPU策略藉由CPU核心、圖形技術、人工智慧加速器、影像處理器以及更多相關技術，於單一、經驗證的平台，讓不同的工作負載能夠在正確的執行引擎上執行。

英特爾和微軟的共同研發工程結合硬體優勢，能夠在市場上提供優秀的Windows設計。英特爾已經驗證來自OEM超過80款搭載Windows的Intel Evo平台，其中包含Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、MSI與Samsung。透過為消費者、企業用戶、教育用戶、遊戲玩家所推出的第10代、第11代及其未來世代的Intel Core處理器平台，英特爾預期從今年開始為Windows 11提供廣泛的運算支援。