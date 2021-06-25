李男等人強賣的「兄弟茶」1斤成本僅500元。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

58歲李姓男子夥同42歲邱姓男子，近兩個月涉嫌在台南市安平區、安南區多處大樓建築工地強賣「兄弟茶」，1斤成本僅500元的劣質茶葉，竟然喊價高達1萬5000元，一轉手就漲30倍，堪稱暴利。市警四分局昨天晚間循線逮捕2人後，發現李男20年前即曾以相同手法的犯案入獄服刑，全案訊後依恐嚇取財罪嫌送辦。

據了解，上個月市警四分局偵查隊查訪工地時，獲報有不明人士在建築工地強賣「兄弟茶」，多位工地主任擔心如果沒買，工地將會被破壞，導致延宕工程進度，因此在心生畏懼下，向嫌犯等人購買半斤裝茶葉1包應付。

警方循線擴大清查，發現嫌犯專挑中小型建築工地下手，犯案地點遍及安平五期與安南區九份子一帶。經報請台南地檢署指揮偵辦後，25日晚間見時機成熟，順利逮獲58歲李姓、42歲邱姓嫌犯等2人，並起出2.5斤「兄弟茶」。初步了解，2人在大台南地區各建築工地至少強賣「兄弟茶」10件，5件得手、5件未遂。

警方調查，20年前李男也曾因強賣「兄弟茶」入獄，如今重操舊業，但仍有不少工地花錢消災了事。李男等人販賣的茶葉，口感極差，成本1斤僅500元，轉賣半斤竟要2500元至5000元不等，甚至有時更喊價1斤高達1萬5000元。