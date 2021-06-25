中央流行疫情指揮中心從5月中旬起將全國升為三級警戒，要求多個行業停業，也禁止餐飲業內用，近期更延長三級警戒時間，對此，工鬥團體認為共同抗疫絕對是眼下的重要目標，但隨著三級警戒實施以來，以商業服務業為首的營運狀況已受到嚴峻挑戰，許多勞工生計亦遭受劇烈衝擊，而行政院近期推出的紓困4.0是為了解決短期政治危機而採行的便宜手段，在政策制定的過程中並沒有做足長遠規劃。

據工鬥團體調查結果，高達74.4％受衝擊勞工的雇主尚未申請或無意申請紓困補貼，高達92.9％遭減班勞工的雇主並未依法通報減班休息，工鬥團體認為紓困4.0恐既無助於促進產業維持營運，更無助於保障勞工就業穩定，無怪乎有高達96％受僱勞工認為紓困4.0的政策協助嚴重不足。

桃園市產業總工會秘書邱宇弘認為，核心問題在於政府針對企業的紓困補貼門檻過高、額度過少、缺乏彈性，導致雇主在兩相衡量之下，與其申請紓困補貼，不如逕行關門歇業、實施違法無薪假乃至解僱勞工，呼籲政府應放寬商業服務業申請營運補貼門檻，取消以正職員工數作為補助依據，並比照製造業提供水電、廠房、租金等各項周全補貼，方能實質促進產業維持營運。

邱宇弘說呼籲，政府應按月補助商業服務業勞工薪資達基本工資水平，由企業申請後撥付勞工並依法通報減班休息，同時應由政府建立勞工申訴管道，使薪資未達基本工資勞工能做即時通報，若經查為雇主沒有申請薪資補貼，應由政府介入輔導申請，若經查為雇主申請後沒有撥付勞工，則應由政府做代位求償，給付勞工薪資再向雇主求償並做成裁罰，方能實質保障就業穩定。

邱宇弘也呼籲，因申請無薪防疫照顧假，導致家庭事業兩頭燒的勞工遍布各行各業，即便事業單位沒有業務緊縮的勞工也深受衝擊，隨著部分日照中心、失智據點關閉，或因居家服務員受疫情影響服務意願，「要顧小也要顧老」的需求將持續上升，現行僅針對孩童做一次性的補貼發放根本不足支應。

邱宇弘也建議，政府應提高失業給付額度並延長給付期間，方能實質保障勞工基本生計；防疫基礎產業長期低薪、人力不足的困境，隨著防疫政策帶動「宅經濟」的蓬勃發展而更加惡化，面對如此惡劣的勞動環境，勞動部不僅沒有積極制定改善方針，反倒主動鬆綁工時上限、縮短輪班間隔，在毫無把關機制下大開勞權後門。