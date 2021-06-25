度過去年疫情大爆發的黑暗期，各國積極提升疫苗接種率，經濟面開始出現強力反彈，瑞士信貸投資專家認為，在寬鬆貨幣政策並未改變的前提下，下半年全球股市仍是投資首選，有持續上漲空間，同時看多亞洲韓國及泰國股市，能在晶片荒與油價上漲中獲利。

CNBC報導，瑞信南亞投資長Ray Farris表示，從過去的歷史來看，經濟擴張會使各企業的獲利增加，如果企業能夠賺錢，股票也會跟著攀高，現階段還是看好金融、原料等周期性產業，周期性股票與基礎建設、經濟擴張等正在發生的事情有較高的關聯性。

Ray Farris也強調，這段時間的低點仍是投資人的買點，「股市有高有低，不時都會出現修正的狀況，但這些時機點都是投資人可以考慮進場的時間點。」

對於下半年全球股市的預測，Ray Farris點出德國、西班牙與英國等歐股值得關注，主因歐洲的經濟復甦模式與美國相似，但目前估值過低，看好能出現較大的漲幅。

此外，亞洲受惠於晶片缺貨持續、油價上漲等因素激勵，Ray Farris看多韓國與泰國股市，但對於大陸股市持中性態度，在於市場雜音較多，包括半導體業面臨監管風險、美中衝突未歇等因素。

日前瑞信曾發布報告指出，隨著服務業重新開放，通貨膨脹壓力將隨之增加，主要經濟體的通膨率會暫時超過央行所預測的目標，可能會讓聯準會提前升息。

Ray Farris則預測，聯準會最快要等到第三季後才可能公布相關經濟緊縮政策，明年才可能正式執行，升息則要等到2023年，因此以現況來看，股市仍是投資風險資產的首選。