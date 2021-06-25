為擴大搶宅食商機，並分眾滿足宅家饗食客層需求，台北喜來登大飯店除針對小資族及外出工作兩大群眾販售便當餐盒、冷凍包等多款平價美食，今（6/25)日宣布鎖定飯店會員、忠誠顧客VIP，以及具消費力的追星饕客等高階客層，推出「辰園」、「請客樓」、「比薩屋」、「桃山」及「SUKHOTHAI等5大餐廳的五款「豪華饗受」外帶分享餐，四人份餐點售價自3280元至7800元不等，強調滿足在家吃膩便當、懷念餐廳美食的饕客需求，同時吸引嚐鮮新客入門。

台北喜來登「豪華饗受」外帶分享餐，每日上午9點半至晚間8點開放電話及LINE線上預訂，每日上午11點半至下午3點、晚間5點半至8點於1樓The Deli提領餐點，須於取餐日前一天預訂。

台北喜來登飯店分析外帶銷售實績發現，便當餐盒及冷凍商品等流量高踞的平價商品，約佔整體業績的四成，仍有六成的營收來自各餐廳的外帶餐點，主力客源多是會員、政商名流及VIP顧客等，在疫情前便會定期至飯店用餐聚會的族群，另有部分新興客群則是趁著外帶及優惠慕名而來。故此，台北喜來登特別針對高端消費族群規劃出五套豪華分享餐，價格相較於內用同等餐點約可省下三成，價格更加優惠且滿足忠誠顧客對於美食的念想，同時藉由「內用同款不同價」提供高品質料理，吸引到嚐鮮的新客，進而在解封後延攬為回頭客。

台北喜來登外帶分享餐自推出以來已銷售 1500組，六月初加碼推出的「豪華饗受」也迅速累積破百銷量，當中以兩間米其林餐廳最受顧客喜愛，米其林餐盤推薦「辰園」粵菜餐廳的「經典廣式片皮鴨套餐」5280元，包含片皮鴨捲餅、脆皮鴨腿及鴨絲粥一鴨三吃、鎮江香醋肉排、辰園一品煲及黑松露炒龍蝦球三道熱炒、手工港點、三鮮鹽滷豆腐煲與甜品楊枝蜜甘露，平均每日銷售至少五套，總接訂量居各廳之冠。

二星餐廳「請客樓」的「米其林頂級星饌」7800元則可享有湯鮮味美的香蔥白鯧米粉湯、蔥燒婆參花膠皇、泡椒香蒜鮮龍蝦與椒麻元蹄等五道佳餚，功夫小菜鮮露豆腐絲、陳醋蜇頭、藤椒油雞、珍菌素鵝與燒椒耳絲，多達十二道豐富桌席料理。相較於疫情前動輒數月的候位等待期與較高的內用單價，外帶分享餐僅須提前一天預訂、每位平均低於2000元便可輕鬆享用，對於嚐鮮族群與追星饕客而言，都是相當划算的入門磚。

除了星光加持的中餐廳，另有泰、義、日三國風味可供饕客選擇，「SUKHOTHAI」泰菜餐廳「豪華分享餐」4800元，包含青木瓜沙拉、金錢蝦餅和香茅雞翅等炸物拼盤、椰汁紅咖哩雞肉、酸辣脆炸石斑魚、炭烤香茅牛、酸辣蝦湯與人氣甜品芒果椰汁甜糯米等料理，炎炎夏日人氣滿點。擁有拿坡里披薩職人協會認證的「比薩屋」的「義式精選四人餐」3280元，從開胃菜布拉塔起司番茄酪梨沙拉、熱前菜、主食炭烤小卷番茄橄欖扁寬麵以及美國頂級肋眼牛排與卡拉布里亞香烤辣春雞雙主菜，與三種起司入饌的特色點心莫札瑞拉起司甜比薩，老少咸宜，最適合作為居家防疫晚餐。主打頂級現流漁獲的「桃山」日本料理推出「日式豪華四人分享餐」7500元，內容包括鮪魚腹、牡丹蝦與極品生魚片、油潤的乾煎極黑和牛牛小排、酥香鮮美的鹽烤紅喉、迷你三色丼與鮑魚清湯等，精緻職人料理品嚐季旬時鮮。