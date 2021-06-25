中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

新冠肺炎本土疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增76例確這個案，均為本土個案。指揮官陳時中說，其中34人是居家隔離/檢疫期間、期滿檢出，其餘42人是在社區的，請地方衛生局特別注意，把疫調做好，如此就可以將傳播鍊阻斷。另確診個案中新增5例死亡。

今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例、新竹縣4例、苗栗縣3例、彰化縣及高雄市各2例，宜蘭縣、基隆市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

至於今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

這波本土疫情（5月11日至6月23日）累計1萬3061位確診個案，其中已有9650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。去年至今，國內共累計1萬4465例確診，分別為1167例境外移入，1萬3245例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

死亡個案則累計610例，其中602例本土，個案居住縣市分布為新北市306例、臺北市238例、基隆市19例、桃園市16例、彰化縣9例、臺中市4例、新竹縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

最新全台確診地圖。（中時新聞網製圖）

我國疫情嚴峻，但疫苗遠遠不足，多個地方政府提出要買疫苗，陳時中表示，有要買疫苗要求要求原廠供貨證明書或承諾，現在瞭解前段段時間，地方府採購很困難，但有供貨證明符合的就會協助辦理。