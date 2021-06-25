宅配通(2642)近期股價表強勁，達公布注意交易資訊標準，5月自結獲利表現強勁，超過第1季獲利的5成。由於宅配通約有7成營收來自宅配事業，並以B2C為主要經營模式，預期將為網購持續成長下主要受惠的貨運運輸業者，法人估計今年每股盈餘挑戰3元水準，今天股價也一度大漲9％。

5月爆發本土疫情，防疫邁入第三級警戒，導致電商及物流需求暴增，宅配通5月營收以3.87億元衝上史上新高，稅後淨利0.32億元，年增68.5％，每股盈餘0.34元。

公司第1季因有農曆年節需求，單季營收10.48億元，優於去年第4季電商旺季，稅後淨利0.61億元，每股盈餘0.64元，加計4月0.09元及0.34元，前5月每股盈餘1.07元。

第三級警戒延長，中央疫情指揮中心建議民眾減少外出，電商需求持續攀升，第4季又進入傳統旺季，使得宅配通今年全年每季表現都相當暢旺。