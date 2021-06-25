台南市專勤隊與台南市政府警察局善化分局、勞工局及衛生局等相關單位前往移工宿舍及工廠等處實施聯合訪視及稽查。（台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

為防堵疫情擴散，移民署南區事務大隊台南市專勤隊持續與台南市政府警察局善化分局、勞工局及衛生局等相關單位，前往台南科學園區、移工宿舍及工廠等處實施聯合訪視及稽查，同時宣導「外來人口安心採檢防疫專案」。

近期國內電子工廠發生群聚染疫事件，台南市專勤隊持續透過多元管道向外來人口進行宣導，協同相關單位向外來人口發放多國語言版本QR CODE宣導單，便利外籍人士瞭解防疫內容，並於社群網絡發送訊息。

雇主及仲介負需起監督責任，遵守勞動部新修訂的防疫指引，落實移工工作及居住環境分艙、分流，不同雇主的移工不得混住同層，每天應健康檢測及紀錄，以及備有快篩及PCR陽性移工隔離空間等。

台南市專勤隊也向廠區移工及外來人口宣導移民署「外來人口安心採檢防疫專案」，實施方式以「不收費、不通報、不查處」為原則，至第三級疫情警戒解除日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

過程中，巧遇因疫情在台延長居留的緬甸籍華僑李小姐表示，台灣雖然有染疫本土個案，但相較其他國家仍屬安全且穩定，李小姐除大讚台灣防疫，也感謝台灣政府對外籍朋友的關心，身為在台一份子，也會幫「外來人口安心採檢防疫專案」宣傳。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，病毒不分國界，防疫不能鬆懈，呼籲外來人口如有疑似染疫等不適症狀，儘速出面接受採檢或就醫，洽詢電話可撥打防疫專線1922，或台南市專勤隊電話06-5813019。