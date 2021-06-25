北市疫情連環爆，柯市府驚傳也淪陷！北市議員陳怡君接獲市府內部員工爆料，負責市長安全的11樓駐衛警日前確診，而11樓正是市長室、副市長室等高層的辦公會議室，柯文哲應盡速快篩、居家隔離，柯也不應在府內蓋牌，讓府內公務人員提心吊膽上班。北市府則表示，發言人將會回應。

陳怡君表示，這名駐衛警目前已居家隔離，由於確診駐衛警為北市警保安警察大隊來支援市府，負責工作是市長的安全警衛，與市政大樓公共安全維護，如今造成市府員工人心惶惶，不少同仁均已居家隔離中，就算柯不怕死，也不應在府內蓋牌。

陳怡君痛批，她已向北市警局索資詢問，證實有1名保安大隊駐衛警確診，由於這名駐衛警也支援柯文哲的安全警衛，而11樓正是市府高層辦公及會議室重鎮，引發市府員工高度關注，且不滿柯蓋牌行為，痛斥柯不把基層公務員的安危當一回事。

「柯文哲應盡速快篩、居家隔離！」陳怡君說，這名駐警隊警員於6月4、17、18日上班後確診，柯卻未公開確診足跡，倘若確診駐警有與柯文哲、副市長黃珊珊接觸，那柯與副市長們不是該快篩及自主管理？市府雖有部分員工已居家隔離，但不少員工仍照常上班，也對自身安危感到擔心。

她還說，有府內員工質疑，「府級長官如果有接觸，不是該快篩或居家隔離，難道長官打過一劑就不會確診嗎？難道柯不用自主管理嗎？」此外，文山區公所社會課24日晚間也傳出1名女公務員確診，更讓基層公務員怒批，處室有確診狀況要往上呈報，那市府為何不知會、不公開確診者足跡，讓基層公務人互相猜忌？