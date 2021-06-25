54歲台語金曲歌后詹雅雯今年初自曝病魔纏身，不僅罹患帕金森氏症，還左腦中度萎縮，最悲哀的是醫師跟她說目前全世界沒有藥物可以治療帕金森氏症，讓她難過噴淚。最近人人居家抗疫，詹雅雯也常開直播跟粉絲談心，聊到近日聽到傳言離婚14年的她竟然秘密生子，她也親自回應，根本沒此事，自己就是一個人住、一個人生活。

先前詹雅雯直播聊病況，她正能量表示：「生命拖那麼長要幹嘛？我就多跟大家結善緣。」為了生活方便，她更剪了三分頭的帥氣髮型。對於病情她現在就是正面迎戰，但精神狀況還是不太理想，一般人早上起床精神指數可能是20到30，但她只有4，且指數不穩，「我會沒電，人會虛弱，半夜也會血糖降低」。

詹雅雯昨以「黑道大哥風」開直播。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

昨詹雅雯再開直播，穿著花襯衫、戴著黑墨鏡的她自嘲今天是「阿尼基」（黑道大哥）風格，江湖味很重，她表示常有很多人覺得她平時看起來很酷、很兇，「那時因為我必須裝得勇敢、堅強，因為我沒有靠山，只能自己保護自己」，私下只能將柔軟面唱進歌裡，唱起台語歌〈難渡情關〉，聊到更生人改過的真實故事，讓她一度難過哽咽。

詹雅雯否認秘密生子。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

14年前詹雅雯和MV導演前夫劉明承8年婚姻畫上句點，最近詹雅雯卻聽到有人流傳她秘密生子，和小孩相依為命，詹雅雯說：「我在這邊拜託大家，不要再傳謠言了，我不曾生養過孩子，但我有認養很多孩子，但從來沒有生養過」，強調沒把孩子藏起來，也沒有偷生小孩交給親戚領養，現在就是單身自己一個人住，最後釋懷說如果大家要當作笑話亂傳，她也覺得算了不想在意。

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