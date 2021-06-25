26歲洪姓男子24日上午8時許為追討60萬元債務，率9名同夥群聚當街砸車、擄人，行徑相當囂張。（翻攝）

26歲洪姓男子24日上午8時許為追討60萬元債務，率9名同夥群聚當街砸車、擄人，行徑相當囂張。（翻攝）

討債不成又挨罰！26歲洪姓男子24日上午8時許為追討60萬元債務，率9名同夥群聚當街砸車、擄人，行徑相當囂張，洪嫌等人迅速遭逮，除了妨害自由、傷害及聚眾鬥毆等罪嫌送辦外，疫情期間群聚，每人至少挨罰6萬元起跳，債務討不到1毛錢又要挨罰60萬元至300萬元罰緩。

討債不成又挨罰！10惡煞追討60萬債務最重遭罰300萬元

據悉，洪嫌為竹聯幫平堂興平會成員，24日上午8時許率9名同夥分別駕駛3輛BMW汽車攔阻41歲林姓被害人車輛，當街砸車、毆人並將林男及友人擄走，民眾拍下擄人過程，洪嫌等人行徑相當囂張，無視法律規範當街聚眾擄人。

新店警分局員警到場時，現場有多處血跡及1把開山刀，並在歹徒遺留在場的自小客車內發現瓦斯空氣槍1把、手機3支。警方迅速掌握相關涉案車輛及嫌犯，沿路調閱車辨系統及監視器畫面，陸續將洪嫌等10人逮捕。

警方展開追捕，陸續逮捕26歲洪姓主嫌等10人到案。洪嫌供稱，他與林姓男子有180萬元債務，鐘男雖已還120萬元，但仍積欠60萬元遲遲未還，因談判破裂才出手教訓。

警方偵訊後，依妨害自由、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦，群聚部份則函請衛生單位開罰，依違法《傳染病防治法》每人可開罰6萬至30萬元罰緩。