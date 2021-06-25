大陸官媒新華社25日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽當地時間24日在聯大非殖民化特別委員會就福克蘭（中國稱「馬爾維納斯」）群島問題發言，呼籲國際社會繼續努力剷除殖民主義，並闡述中國在福克蘭群島問題上的立場一貫，堅定支持阿根廷對福島主權正當要求，希望英國積極回應，盡早啟動對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。

耿爽說：「馬爾維納斯群島問題本質上是殖民主義歷史遺留問題。」殖民主義給世界帶來深重災難，在人類歷史上留下極不光彩的一頁。在21世紀的今天，西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返了。

同時，在國際關係中殖民主義思維以及與此一脈相承的強權政治和霸凌行徑仍有形形色色的表現形式，仍在嚴重衝擊正常國際秩序，嚴重損害有關國家主權、安全、發展利益和政治、經濟、社會穩定。國際社會必須對此保持高度警惕。

耿爽說，今年是第4個剷除殖民主義國際10年（2021-2030）的第1年。國際社會應採取必要措施，維護公平正義，確保真正結束一切形式和表現的殖民主義，繼續推動包括馬爾維納斯群島在內的17個聯合國非自治領土的非殖民化進程。英國等管理國應該根據聯合國有關決議要求，切實履行國際義務，保障非自治領土人民合法權利。

耿爽說：「中國在馬爾維納斯群島問題上的立場是一貫的。中國堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求。」中方始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。希望英國積極回應阿根廷的要求，盡早啟動對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。