罕見！嘉縣山區出現月光彩虹雲 生態達人急拍下 12:512021/06/25 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 生態達人王三華昨天晚上觀察到「月光彩虹雲」。（王三華提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生態達人王三華日前在路上發現彩虹掛在半山腰，昨天晚上又在瑞里家裡樓上觀察的到「月光彩虹雲」，趕緊拍下這罕見的畫面跟網友分享，不少人直呼是奇景、從沒看過。 王三華說，一般看到彩虹都是陽光折射，昨天晚上因月亮很圓、月光很亮，8點多在自家樓上賞月時，發現月亮下方有一片彩虹雲彩，持續約3、4分鐘就散開了，沒想到月亮也會折射出這麼漂亮的雲彩，讓人很驚喜。 因應北農疫情 雲林縣快篩批發市場高風險族群 「薔琵」颱風生成 對台影響機率曝光 #彩虹 #罕見 #生態 #達人 #趕緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上山下海搬樂器 達人學會打擊樂 04:102021/06/24 焦點要聞 朱學恒闖高嘉瑜臉書戰特權疫苗 港胡女神護鐵粉：別欺負他們 17:182021/06/22 生活 嘉義林管處推線上賞花 水晶蘭照片吸睛 18:402021/06/24 生活 疫情天氣影響菜價 雲嘉農民心情三溫暖 04:102021/06/24 焦點要聞 光榮國小 嘉縣首座公辦民營學校 04:102021/06/22 地方新聞 徐若瑄罕見怒譙網路酸民 嗆：敲下鍵盤就奪去人命 16:122021/06/24 娛樂 影》美俄亥俄級潛艦罕見閃現加州 17:032021/06/22 軍事 罕見「法轉檢」今年有2人 網紅「藍星沙」夫初審未過 16:002021/06/24 社會 籲高嘉瑜趕緊吐實 鍾沛君：否則50年髒枕頭也救不了 15:382021/06/22 政治 大甲溪畔生態公園設施舊 民代力爭納入美樂地計畫 16:402021/06/22 寶島 嘉縣再添2起疫苗不良事件 89歲老翁被發現時已氣絕 17:032021/06/22 生活 生活熱門新聞 直播》本土新增76例！5人死亡 陳時中最新說明 - 生活 大雨特報夜襲3縣市 梅雨鋒面掰了 這區還要濕6天 - 生活 鄭明典PO驚人水氣帶 綿延1萬多公里 網：一條龍 - 生活 奇蹟！30天前見底 這水庫如今滿水位 放水畫面超震撼 - 生活 秘魯返台祖孫病毒定序出爐 陳時中：證實為Delta變異株 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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