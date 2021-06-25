生態達人王三華日前在路上發現彩虹掛在半山腰，昨天晚上又在瑞里家裡樓上觀察的到「月光彩虹雲」，趕緊拍下這罕見的畫面跟網友分享，不少人直呼是奇景、從沒看過。

王三華說，一般看到彩虹都是陽光折射，昨天晚上因月亮很圓、月光很亮，8點多在自家樓上賞月時，發現月亮下方有一片彩虹雲彩，持續約3、4分鐘就散開了，沒想到月亮也會折射出這麼漂亮的雲彩，讓人很驚喜。