建築師分析邁阿密大樓半坍原因

美國佛羅里達州近邁阿密海灘（Miami Beach）的一棟12層濱海公寓大樓周四局部坍塌，據官員和研究調查報告說，它自從1981年建成後，數十年來不斷下陷，正接受結構審查。

據《今日美國報》（USA Today）和《紐約郵報》（New York Post）24日報導，這棟濱海建築位於邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County），而佛羅里達國際大學（Florida International University FIU）教授多溫斯基（Shimon Wdowinski）2020年所做的研究顯示，自從1990年代以來，它便持續下陷。

他周四說，一早看到這棟樓房的消息，就驚覺這正是自己所察看過的大樓。多溫斯基的研究重點在於，邁阿密有哪些地區在下陷，以判斷哪些地方最可能受海平面上升和沿海洪水氾濫影響。結果他和團隊發現，瑟夫賽德鎮（Surfside）這棟名為善普連南塔（Champlain Towers South）的建築從1990年代起，就以每年約2公釐的速率下陷。

多溫斯基說，當時他們就觀察到，這棟樓有些不尋常的動靜。然而，由於研究報告的重點在於洪患危險，而不在於工程問題，因此他們在報告中只提了一句。

瑟夫賽德鎮鎮長莎舒爾（Eliana Salzhauer）直指，這不是上帝的旨意，也不是天災，建築是不會無緣無故坍塌的。邁阿密-戴德郡規定，無論是商用或住宅大樓，每40年都要接受電氣和結構審查，據當地官員說，審查已在進行，但尚未完成。

而法律訴訟文件顯示，有屋主曾提告，大樓管理單位沒有維護好外牆，導致出現裂痕和水漬損失。哥倫比亞大學（Columbia University）教授李維（Matthys Levy）說，牆壁龜裂或地基偏移，都可能是下陷影響建築穩定的線索。他指出，無論是填土或利用溼地造就的新生地，都可能隨著時間過去，導致地基位移。他強調，每年一點看來不起眼，但累積多年就很可觀了。

文章來源：Collapsed Florida condo was sinking for decades researcher says
文章來源：Collapsed Miami condo had been sinking into Earth as early as the 1990s researchers say
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