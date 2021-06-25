Albee（范乙霏）從《我愛黑澀會》岀道，甜美臉蛋加上火辣身材，不僅累積一票粉絲，也是各大綜藝節目爭相邀約的來賓，她透露近來看到許多匪夷所思的網路留言，只要有女生秀出火辣身材照，就會有酸民留下「只會露還會幹嘛，X子」等不堪字眼，讓她也祭出奇招反擊酸民。

Albee表示全台持續三級警戒，因此上網的＝時間變長了，也常看到一些充斥匪夷所思社會框架的網路留言，例如隨便一則關於女性的新聞，底下總有一堆仇女情結的噁心文字，像是「好噁喔只會露還會幹嘛，X子」、「穿這樣就是在物化你們自己」，讓她怒斥：「你們的文字比穿著火辣的女子噁上百倍千倍，你們只是將滿腦子的骯髒、偏見、不平衡、嫉妒心、仇恨、以及對自己的不滿，透過網路文字表露無遺。」

Albee強調選擇什麼樣的裝扮、面貌、性別，是每個人的自由，就像酸民選擇在網路上當個不敢露臉，也不用真名，只會嘴砲發牢騷沒有人在乎你意見的鍵盤俠一樣，那也是你的自由，接著上傳3年多前為雜誌拍攝的火辣照片反擊，並隔空嗆聲酸民：「廢話少說，就來放幾張我傷風敗俗的照片，祝你們身體健康，心地善良。」

對此，網友也紛紛留言：「女性用性感方式展現自己，我認為是很棒的」、「酸民鍵盤手就當他透明不用上心走心妳若介懷他們就更開心達到目的」、「展現自己的魅力，不必在乎他人眼光」、「又愛看又愛嫌的酸民」、「低俗的人回話是沒有涵養的，做自己加油」。