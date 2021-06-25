因應疫情，推出多元種類外賣餐點的台北萬豪酒店宣布，本周起以「每週上新菜」策略擴大搶攻宅商機，從家人「分享餐」，到一人獨享「個人餐」兼備，還有專為週末設計的「豪華饗宴」，另外針對特殊需求，設計素食餐、兒童餐，此外還有可宅配到府的冷凍餐點如港式煲湯，強調「在家防疫、餐餐有新意」，並且於EZTABLE、KLOOK、Inline等線上販售平台上架，將便利性最大化。

台北萬豪酒店外帶餐飲中能點到曾獲全台烤鴨評比的「冠軍烤鴨」兩吃、令挑嘴老饕讚不絕口的超人氣經典半筋半肉牛肉麵、政商名流最愛的Marks Teppanyaki特製下酒菜，還有價格超值的中式合菜套組、西式分享餐，以及五星精湛餐盒(便當)、日式丼飯、蕎麥冷麵，和勃根地紅酒燉牛頰飯、輕食沙拉等。「週末出餐」的豪華饗宴，有高檔日式鍋物套組，也有西式牛排套餐搭贈頂級食材如奢華魚子醬等。

台北萬豪酒店透露，外賣品項中最具人氣的為價格超值的中式合菜套組。國宴主廚高鋼輝精心設計，每週替換不同菜色，四道開胃小碟、四道主菜、一道主食、一道湯品，約適合四人享用，原價4410元，疫情期間僅售1980元，相當實惠。還有適合雙人家庭享用的兩人份套組1080元。喜愛西式餐點的民眾則可點用西式分享餐，有兩人烤雞餐、兩人德國豬腳餐、四人肋眼牛排餐，搭配沙拉、湯品、時蔬及法國餐包等豐富配菜。另外還有盡顯主廚好手藝的功夫菜色，如冠軍烤鴨兩吃，皮脆肉嫩的金黃片皮鴨，搭配特製威士忌風味醬料及百香果青木瓜享用，滋味誘人；第二吃則是酸菜鴨肉米粉湯。其他功夫菜還有川味麻辣水煮牛、龍虎海鮮鍋。

少數或個人用餐，則可點用五星精湛餐盒(便當)，港味三寶飯、蒜燒去骨牛小排飯、海鮮廣炒麵、海鮮酸辣湯麵等，每份250元起。喜愛日式風味者則可點用美國頂級沙朗牛燒肉丼飯、炸蝦天麩羅蕎麥冷麵、日式風味小里肌豬排咖哩飯等。亦有人氣單點品項如台北萬豪經典半筋半肉牛肉麵、花園油醋沙拉佐爐烤挪威鮭魚、勃根地紅酒燉澳洲牛頰飯、肯瓊風味爐烤雞腿排佐奶油洋芋泥等。

疫情期間不能至餐廳用餐，還是能在家營造儀式感。限定週末出餐的豪華饗宴，由Marks Shabu推出高檔鍋物套組，備妥日本和牛、美國牛小排，或掛酵母豬等肉品，搭配新鮮海鮮、各色蔬菜及鍋物配料，以及Marks Shabu特製湯底，讓民眾在家美味開鍋。而INGES Bar & Grill則是推出不定期更新菜色的高檔套組，7月11日前供應「普羅旺斯盛宴」，牛油熟成美國頂級肋眼牛排16盎司、法式烤羊排佐普羅旺斯醬汁、直火伊比利豬排8盎司、夏季松露義大利麵，搭配夏季沙拉、自製鴨肝醬佐脆皮鹽可頌麵包、碳烤季節竹筍佐蜂蜜芥末醬、調酒2杯及無酒精特調2杯，全套適合三至四人享用，售價5888元，限量贈送價值高達7280元的法國Kaviari奧賽嘉魚子醬一罐(INGES套組將不定期更新，以餐廳銷售為主)。

台北萬豪外賣餐點還有素食選項如新蔬食肉醬義大利麵、牛肝蕈藜麥菜飯便當、蔬菜天麩羅蕎麥冷麵等，以及暖心主廚專為小朋友設計的兒童餐點，如番茄牛肉丸義大利麵佐玉米火腿法式蛋捲，此外還由Marks Teppanyaki貼心備妥適合下酒的鐵板薄切帕瑪森起司，以及特製「Marks酒宮格」，九格木盒裝的時髦造型，匯集5J伊比利火腿、松露風味帕瑪火腿、Salami義式臘腸及主廚嚴選起司、手製風乾果乾、經典麻辣堅果，讓民眾可以在家來一杯、小小紓壓。不想出門取餐的民眾，則可選購各項冷凍餐點，如黑蒜菜脯雞腿湯、麻油松阪豬、台北萬豪經典半筋半肉牛肉麵等，提供宅配到府的服務，單筆訂購滿3000元享本島單一地址免運優惠 。

台北萬豪外賣餐點，功夫菜及週末限定饗宴須提前至少兩日預訂，其他餐點須提前至少一日預訂，丼飯及單點品項可於當日提前至少兩小時預訂。所有餐點除冷凍品項之外，皆為常溫出餐，須至台北萬豪現場取餐，亦可安排計程車送餐，車資另計。台北萬豪提醒您禁止酒駕，飲酒過量有害健康。台北萬豪酒店地址: 台北市樂群二路199號