台灣三級警戒延長，中小學預計延後到9月1日開學，不過現在才搬家入籍熱門學區的肯定來不及，台灣房屋根據高雄市110學年度受總量管制的13間國小，統計周邊近六年中古住宅房價變化發現，這13間額滿明星小學周邊住宅房價全都上漲，最低漲幅從9%起跳，由仁武區的「登發國小」漲幅77%奪冠，楠梓區「援中國小」以75%，鳳山區「過埤國小」65%漲幅，分居二、三名，意味著如果出生就幫孩子卡位，小孩入學時房價已經賺了至少七成。

仁武「登發國小」漲幅居冠，台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智分析，「登發國小」距離市心左營、三民區不遠，算是最近市區的郊區，也鄰近鼎金系統交流道，聯外交通方便，區內日常採買便利，生活機能條件頗佳，同時過去因房價基期較低，因此吸引許多首購、家庭客群人口移入，因此近幾年來都成為高雄額滿小學之一。

黃明智表示，「登發國小」周邊早期多為透天聚落，僅零星幾棟15年以上的中古大樓，每坪單價約8~11萬元左右，隨著鄰近的澄德重劃區及仁武產業園區等建設題材帶動，大樓產品大多從6、7年前如雨後春筍般增長，包括「莫內花園」、「戀戀U」、「冠藝2號作」等建案陸續推動，每坪成交價約18~20萬元左右，而如今建案持續推動及公共建設等利多支撐，房價持續看漲，當初這些新案房價，也為如今的中古房價定錨，推升整體區域房市熱度。

觀察這13間額滿小學，其中包括中山、鳳翔、河堤、四維等10間國小，都是年資相當資深的明星小學，而位於鳳山過埤重劃區的「過埤國小」與高雄大學特定區的「援中國小」，則是108學年度才新興入榜的額滿小學，楠梓的「右昌國小」，則是首度成為額滿小學。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮表示，熱門學區入籍名額競爭激烈，設籍的時間長短也是入學優先條件之一，甚至有父母在小孩出生前就先入籍學區，而這些明星學區宅，磁吸了龐大的家庭客群，在穩健的交易熱度帶動下，加上成熟便利的生活機能與建設題材，都成為這些學區宅具備抗跌、增值的條件優勢。