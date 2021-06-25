谷歌宣布其封殺第三方cookie追蹤技術的時間表將從2022年延後到2023年，這將給數位廣告業更多時間規畫更注重隱私的定向廣告（targeted advertising）。

受此激勵，周四廣告科技類股集體飆漲，The Trade Desk收漲16%、Magnite漲近10%、PubMatic漲13%、Criteo漲12%、LiveRamp收漲6%。

谷歌去年宣布，在了解如何滿足用戶、發行商和廣告商需求，並找出解決方案之後，Google Chrome網路瀏覽器將在2022年初終止對這些cookie追蹤技術的支援。

現在谷歌決定調整這個時間表。

Chrome隱私工程部總監Vinay Goel在官網上表示，雖然這項計畫取得相當大的進展，但顯然整個生態系統需要更多時間來搞定這一切。

Goel表示，根據我們與英國競爭和市場管理局（CMA）的約定，並依據我們提供的承諾，Chrome將在3個月內逐步移除第三方cookie，從2023年中開始，並2023年底結束。

今年早些時候，英國反壟斷機關宣布正在調查從Chrome網路瀏覽器移除第三方cookie的計畫，是否將損害線上廣告競爭。