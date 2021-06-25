新竹縣文山國小新竹縣政府及教育部申請整建經費，結合生態保育理念，重建校內建築。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

為提升國中小校舍耐震能力，教育部自106年開始推動專案計畫，協助地方政府辦理校舍拆除重建或整地，最新計畫將在111年之前，預估建置約111棟安全又美觀的新校舍。

教育部自106年向行政院爭取經費，推動專案計畫拆除有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟待整建的校舍，並陸續重建158棟新校舍。109年起，為協助全國國中小在111年前全數符合內政部耐震規範，教育部再核定22縣市拆除167棟老舊校舍，預估建置約111棟新校舍。

教育部表示，依內政部100年公布「建築物耐震設計規範及解說」，建築物耐震標準分為四類，各級學校校舍屬第三類建築物，其耐震能力初步評估Is值應大於100。因此教育部在108年以前先以Is值80以下校舍為優先辦理對象，並自109年起針對Is值100以下校舍進行整建。

教育部以新竹縣文山國小為例，指出該校因教學大樓耐震能力不足，向新竹縣政府及教育部申請整建經費，重建一棟結合生態永續與創意的建築物。

教育部提到，該校後山原本就有大面積的生態保育林地，校方水土保持工程把冰冷的水溝改造成具有生物多樣性的砌石渠道，使整棟新校舍可以完全涵養基地內的水資源，並蒐集雨水至滯洪池，防止強降雨沖刷山波地，也達到減輕山溝排洪負荷量的功能。

在校舍創意設計方面，教育部指出，文山國小以混齡班群設計理念，營造大走廊廣場與教室閣樓的多層次曲折感，結合新埔鎮在地三街六巷九宗祠的多巷弄防北風概念，搭配走廊內的小木屋及頂樓的斜屋頂造型，相當新穎與實用。

教育部說，新校舍竣工後，結合後山文山步道，使學校成為森林小學，朝實驗教育辦學的理念更加靠近。學校結合工程、課程與教學持續精進，將原本人口流失的鄉間小學，翻轉成維護生態保育、愛護大自然、實踐手作體驗課程的新教育園地。

國教署表示，學校、地方和中央有責任共同打造安全舒適的校園環境，將持續扶助地方政府和學校提升校舍耐震品質，也感謝學校規劃執行工程的辛苦付出，讓所有孩子無憂無慮快樂成長。