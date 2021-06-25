媒體23日公布最新民調，民眾黨支持度上升至15.6％，為創黨以來新高紀錄，反觀國民黨支持度18.4%，並未隨蔡政府執政爭議而升高。國民黨立委李德維表示，這個結果主因兩黨領導人個性與作風不同，國民黨主席江啟臣與領頭羊侯友宜都比較溫和，而民眾黨主席柯文哲則頻以辛辣言語對付民進黨，讓許多民眾大感過癮。

根據台灣民意基金會23日所公布民調，民進黨支持度下滑至22.6%，國民黨支持度18.4%也下滑，民眾黨支持度則上升到15.6%，為創黨以來最高，已逼近國民黨的支持度。

李德維今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問指出，柯文哲是一個非常會表現的政治人物，由於近期雙北市疫情相對嚴重、新聞多，給了柯每天躍上版面、拉回新聞焦點的機會，由此也可見柯與侯友宜性格上的差異。

李德維分析，同樣面對民進黨執政無能，柯文哲頻頻祭出辛辣言論回擊、諷刺蔡政府，讓人聽了覺得相當過癮，畢竟中央防疫荒腔走板，人民有需多怒氣需要抒發，柯儼然成為「受害台灣人的代言人」。侯友宜則相形溫和，且不只是侯走溫和路線，全黨上下從江啟臣、國民黨前黨主席朱立倫、台中市市長盧秀燕等多位政治要角，在疫情期間發言都是算比較溫和的，因為國民黨被「同島一命」的思維綁住了，故口出惡言比率非常低，不像柯這樣能常常飆勁辣言語成為不滿群眾的代表。

對此，李德維強調，國民黨立法院黨團成員如鄭麗文、費鴻泰、賴士葆等立委，每天都在立法院罵很兇，但對一般民眾而言，看的不是黨內的個別立委，而是整個黨的領導者與直轄市長，他們都秉性溫和這點短時間是無法改變的，黨團能夠做的，就是藉由一些「先鋒藍委」，讓民眾覺得國民黨還是有在努力奮鬥為民發聲。