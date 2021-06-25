崁頂黑熊復原情形良好，能爬樹獵食，體重也增加了。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

2020年12月在海端鄉崁頂部落受困吊索陷阱受傷截肢的台灣黑熊，今年5月健康檢查復原情形良好，體重也增加了，因此屏科大保育類野生動物收容中心照料團隊將牠從小籠舍移至戶外較空曠的野訓場，經1個多月的訓練，牠已能爬樹獵食，也常站在高處的樹枝遙望遠方，林務局台東林管處表示，牠應該是想家了。

去年12月間在台東縣海端鄉崁頂山區，有1隻台灣黑熊落入套索陷阱，經獵人通報，由林務局台東林管處、池上野生動物醫院獸醫緊急救援脫困，然而，因黑熊右前肢遭套索緊勒，傷口壞死，獸醫表示只能截肢防止惡化，此外進行全身電腦斷層掃描確認身上有3處槍傷痕跡。

林管處表示，今年5月進行牠「熊生」生平第2次健康檢查，檢查結果發現傷口和骨折處的骨骼癒合情形都非常良好，再經屏科大保育類野生動物收容中心1個多月的訓練，崁頂黑熊逐漸恢復正常生活能力，爬樹、取食能力都非常良好獵食已難不倒牠。天氣涼爽時，牠喜歡爬到樹上四處張望，常站在高處的樹枝上探索、遙望遠方，熊熊應該是想家了。

林管處說明，歷經6個多月的悉心照料，牠體重從46.5公斤增加到58公斤，身體健康狀況、行為適應能力、活動能力都逐漸恢復，相信不久後就能通過評估、順利從照養團隊手中領到畢業證書、重返森林家。