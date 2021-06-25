美國有線電視新聞網(CNN)24日報導，印尼魯瑪莎吉大學醫院(RSUI)肺科專家伊蘭迪(Irandi Putra Pratomo)證實，印尼這波新冠肺炎疫情似乎與過往略有不同。相較於過去因重症而送往加護病房者，多為年長者或併發其他疾病者，這波疫情下住入加護病房者多半為年輕人，部分患者沒有任何併發症。在多個案例中，甚至出現咳血或吐血的症狀。

伊蘭迪表示，在這波新冠肺炎浪潮中，年輕人送入加護病房的案例增多，不論其是否出現其他併發症。此外，他也診治了不少咳血、吐血的年輕患者。儘管安排特殊檢查，並透過支氣管鏡、採驗血液樣本等方式，依舊無法找出箇中原因。

其透露，由於RSUI的病床數有限，卻湧進大批求診者，迫於無奈下不得不在急診室中依病況將患者分類。RSUI的急診室只能容納6名病患，但光23日夜晚就湧進25人，院方不得以只好依病況讓部分人排隊候診。「確實，在這種情況下，患者與家屬難免言詞與情緒頗為激動」。

報導指出，印尼衛生部機構的代理主任麥西(Maxi Rein Rondonuwu)先前也表示，SARS-CoV-2的變種病毒Delta B1617似乎容易傳染給18歲以下患者；不過，目前仍沒有具體臨床症狀，可供醫師判斷究竟是Delta變種病毒還是先前的新冠病毒。根據印尼衛生部統計，截至2021年6月20日為止，印尼已有160人確診感染Delta變種病毒。