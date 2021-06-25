全台防疫三級警戒啟動至今，法官陸續啟用視訊開庭，台灣高等法院進行問卷調查，使用過視訊開庭之民事庭法官滿意度極佳或佳者高達73％，另至6月23日止，使用視訊開庭情形民事庭181件，刑事庭70件，高院指出，視訊開庭模式將為疫情警戒期間內之主流。

高院在6月7日至18日止，調查法官對視訊開庭之滿意度，刑事庭部分發出91份問卷，回收50份，其中34％有使用視訊開庭，民事庭部分發出96份問卷，回收69份，其中54％使用過視訊開庭。刑事庭部分因樣本較少，無法分析成效。

高院以民事庭數據分析，統計開庭感受程度，感受極佳者有8.1％，感受佳者有64.9％，感受普通者有18.9％，感受差者有 8.1％。另外，影響視訊開庭之因素，有當事人使用設備之上網速率低、操作不熟練及司法人員操作不熟，網路頻寬瞬間使用量過大、說話太快等。

高院認為，就調查結果觀察，使用過視訊開庭之民事庭法官滿意度極佳或佳者高達73％，且高院有使用視訊開庭經驗之庭長、法官也表示，倘視訊遠端設備充足，操作熟悉，程序即可流暢進行，復可節省當事人、律師往返交通勞力、費用。