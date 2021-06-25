線上課程視訊學習是拓展視野接軌全世界最快最便利的方式，林口高中近日與美國緬因州中央中學(Maine Central Institute)簽訂合作備忘錄，雙方締結為姊妹校，並正式在林口高中推動雙聯學制，念完高中3年可同時獲得我國和國外高中的兩張文憑，並申請銜接國外大學。

新北市教育局表示，雙聯學制可省下大筆費用，赴美修讀高中課程，當地學雜費、住宿生活費等每年約需百萬元，參加雙聯學制課程可大幅減省支出，畢業後還可以選擇在台或赴美念大學。

新北市教育局提到，林口高中與美國中央中學雙聯學制為線上課程，學生可與美國高中教師線上討論，於高中期間擇一暑期赴美國中央中學參加為期四週的STEM課程（科學Science、技術Technology、工程Engineering和數學Mathematics），學生在取得林口高中畢業資格時，亦可同時取得美國中央中學畢業資格。

林口高中校長高栢鈴指出，跨國合作方案從110學年度起實施，雙聯文憑將可增加國內外頂尖大學申請及國際企業工作錄取優勢，除免出國取得國內外雙文憑、節省出國經費外，若原先就有出國計畫，參加這項專案，正可銜接專案相關大學，因此對學生具有吸引力。

高栢鈴也說，台灣學子在與美國教師互動中，除了拓展學生國際視野，增進文化學習，也可以訓練以英語獨立思考、創新與問題解決的能力。

新北市教育局局長張明文表示，新北市深耕高中教育階段國際性教育合作多年，如美國俄亥俄州辛辛那提市高中生交換計畫、英國普利茅斯城市學院大學預科課程雙軌升學計畫，與英美加等教育局或學區簽定備忘錄進行合作交流等，為新北市高中教育創造多元樣貌；另亦於林口高中、清水高中、中和高中、明德高中、新莊高中、秀峰高中、樟樹實中等7所公校設立雙語實驗教育班，讓在地就學學子可預先規劃大學階段的學習藍圖，未來也更具發展性。