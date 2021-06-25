蔡英文總統今頒授美國在台協會台北辦事處長酈英傑；與酈英傑私交不錯的副總統賴清德今表示，兩人除了針對國際情勢、台美關係交換看法，還一起看棒球、品嚐台灣美食，這些都是令人難忘的珍貴回憶。

酈英傑與賴清德有不少輕便著裝的合照，顯示兩人私交很好；賴清德今在臉書指出，早上，蔡英文總統在總統府頒授大綬景星勳章給美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑，感謝酈英傑長期來對深化台美關係的努力。

他說，酈英傑處長年輕的時候就以傳教士身分來到台灣，第一次外派也是到台灣，因為有如此深厚的緣分，酈英傑處長特別了解台灣、珍惜台灣。

他指出，任三年期間，酈英傑處長和蔡英文總統及外交團隊密切配合，上任之初處長所提出的「四個增進」：增進台美安全合作、增進台美經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進台美人民關係，也在這幾年一一達成，並積極推動台美間各領域的對話平台及合作機制，成果卓越，將台美關係推向高峰，是名符其實的真朋友真進展。

他表示，時間過得很快，我和即將離任的酈英傑處長有許多美好的互動，無論是常常針對國際情勢、台美關係交換看法，還是一起看棒球、品嚐台灣美食，今年春天甚至一起走訪阿里山特富野古道及達邦部落，這些都是令人難忘的珍貴回憶。

賴清德強調，謝謝酈英傑處長在任內對民主台灣的支持，期盼未來，不管身處何處或在什麼位置，都能持續關心台灣、支持台灣，台灣人民也將永遠張開雙臂，歡迎再度回到台灣。恭喜酈英傑處長，請帶著台灣人民滿滿的祝福，邁向下一站，願一切順利成功。