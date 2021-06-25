中共建黨百年紀念將屆，大陸官媒央視新聞報導，中央統戰部副部長、發言人許又聲25日在中國國務院新聞辦發表《中國新型政黨制度》白皮書記者會說：「中國新型政黨制度就是最能抓老鼠的好貓。」中國沒有反對黨，也沒有在野黨。執政黨和參政黨同心同德、風雨同舟，實行「長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共」的基本方針。

他表示，政黨制度是現代民主政治的重要實現形式，是國家政治制度的重要組成部分。一個國家實行什麼樣的政黨制度，是由這個國家的歷史傳統和現實國情決定。世界政黨制度具有多樣性，沒有也不可能有放諸四海皆準的政黨制度模式。

許又聲稱：「我們中國實行的是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，這個制度是從中國的土壤中生長出來的，它的基本特徵是共產黨領導、多黨派合作、共產黨執政、多黨派參政。」

他指，中國共產黨是執政黨，是中國特色社會主義的領導核心，8個民主黨派是接受中國共產黨領導、同中國共產黨傾力合作的中國特色社會主義參政黨，是中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事，在中國沒有反對黨，也沒有在野黨。在這一政黨制度中，執政黨和參政黨同心同德、風雨同舟，實行「長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共」的基本方針。

許又聲指出，中國新型政黨制度具有兩方面優勢：

一是能夠真實、廣泛、持久地代表最廣大人民的根本利益，集中各方面的意見和建議，實現決策的科學化、民主化，可以有效避免一些政黨制度代表的是黨派利益、階級利益、區域或者集團利益，為反對而反對，導致議而不決、社會撕裂的弊端。

二是能夠把各個政黨和無黨派人士緊密地團結起來，為實現中華民族偉大復興的共同目標而奮鬥，可以有效避免一黨制缺乏監督、多黨制惡性競爭的弊端。中國新型政黨制度為世界政黨制度提供了中國方案，這也是對人類政治文明的一大貢獻。

許又聲強調，中國改革開放的總設計師鄧小平有一句名言，叫「不管黑貓白貓，能抓住老鼠就是好貓」。70多年來，中國創造的輝煌業績也充分證明了，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。