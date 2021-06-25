中央開放殘劑提供民眾施打，很多人急的打電話去診所問，「可不可以預約？有殘劑拜託知我！」南屯區惠文國小快打站負責醫師施勝桓說，很多施打疫苗的診所電話熱線不斷，護理師也打到很多詢問電話，民眾急問，台中有開放殘劑嗎，但醫師擔心「好心肝診所事件」合法化，要做好公平方案。以醫師施打會算好人數，民眾若來現場排隊等殘劑疫苗接種，機會並不高。

施勝桓說，現在疫苗還沒有給診所開放施打民眾打來也沒用，現在中央要開放殘劑先施打後造冊，造成診所遇到的人情、患者方面的壓力，如果有診所取巧造成合法，擔心會讓好心肝診所事件合法化。

「台中市六十四處快打站的施打對象，全部都經造冊才施打」，施勝桓強調，每一瓶疫苗都很 嚴謹施打，即使施打完有殘劑，現場人數不夠，或都已施打，大部分都會緊急聯繫周邊有列冊的人員，或是相鄰近的快打站湊成一瓶支援。

他說，如果快打站現場最後只有兩人沒打，以一瓶可打多人，並不會開封新疫苗，會建請民眾隔天再來施打，或是改附近的快打站接種，這樣才不會不浪費，但民眾如果來現場排隊等殘劑疫苗接種，機會並不高。

台中市民政局指出，市內64個快打站，截至25日中午為止，總共有18名青壯年登記打殘劑，是否有機會施打，還要再看下午施打的情形。