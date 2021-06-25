新冠肺炎疫情已影響全球1年多，許多國家仍處於鎖國狀態，韓國民眾本就熱愛登山與單車戶外活動，因疫情而迷上戶外活動的人口更因此大幅增長，交通部觀光局看準這塊市場提前部署，與韓國MBC電視台合作推出「你沒去過的台灣」節目，讓暫時無法來台的觀眾隔海深度體驗台灣。

觀光局指出，台灣擁有高海拔山岳自然景觀，登山及自行車路線多樣且具挑戰性，是吸引韓國旅客的旅遊環境。韓國民眾疫情期間暫時無法出國，只能居家懷念旅遊回憶或收看旅遊節目，觀光局繼推出台灣風滷肉飯電視PK賽、自行車實體活動宣傳後，另爭取與MBC電視台集團合作，即使在邊境封鎖期間，仍致力將最新的台灣風貌與自然景觀零時差呈現在韓國觀眾眼前。

觀光局與韓國MBC電視台合作推出2021年台灣實景節目「你沒去過的台灣」，鎖定韓國民眾對海外旅遊渴望，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，讓暫時無法來台的民眾深度體驗台灣，認識台灣的自行車、山岳及鐵道旅遊魅力。

韓國社會節奏快速，節目深度介紹台灣慢城景點如苗栗龍騰斷橋、日月潭空拍鏡頭下的湖光山色、深夜挑戰合歡山攻頂的驚喜與清境的風采、阿里山森林鐵道及祝山日出、神木等療癒路線與集集線、車埕車站等，都自韓國攝影團隊的角度取材於節目中完整呈現，讓韓國民眾在居家防疫期間細細品味慢遊台灣。

節目邀請曾擔任玉山宣傳大使、登頂喜馬拉雅山多次的韓國知名登山家嚴弘吉先生旁白解說，將自6月26日起陸續在MBC Dramanet及MBC On雙頻道首播。