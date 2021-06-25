本土疫情居高不下，國研院台灣儀器科技研究中心（以下簡稱儀科中心）透過生醫科技服務平台，積極輔導廠商投入防疫行列，其中像是泓佑生技開發的抗體快篩產品，已銷售數萬劑至第一線檢測站、各級醫院及醫檢中心。

國研院表示，泓佑生技開發的抗體快篩產品，透過儀科中心分生免疫檢測設備與技術優化協助，完成臨床試驗，並已於去年底通過衛福部食藥署緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA）許可上市。該產品只需15到20分鐘即可完成判讀，目前已銷售數萬劑至第一線檢測站、各級醫院及醫檢中心。

矽基分子電測科技公司開發的新冠病毒快速檢測晶片，透過儀科中心矽晶片微流道異質整合封裝技術與安規驗證協助，完成高雄榮民總醫院臨床試驗，已送EUA審查，力拼近期取證上市。

國研院指出，矽基分子電測科技公司開發的新冠快速檢測晶片，是全球首套核酸檢測快篩晶片，擁有不需要經過PCR放大的超高靈敏度，不但僅需3分鐘即可完成判讀，比現行核酸檢測至少90分鐘加快許多，且準確度與核酸檢測相同，即使感染初期或是無症狀患者，皆能提供準確的檢驗結果，可作為提升早期快速檢測能量的第一道防線。

台灣尖端先進生技醫藥公司與世延生醫公司聯手開發的抗體快篩產品，則透過儀科中心的技術優化協助，完成長庚醫院臨床試驗，也已送EUA審查，期能於近期獲證上市。

國研院提到，台灣尖端先進生技醫藥公司與世延生醫公司聯手開發的抗體快篩產品，只需15到20分鐘即可完成判讀，一旦開放國產居家用快篩，兩家公司亦著手規畫申請，以協助家用市場所需，擴大國內快篩量能。