柯市府11樓駐衛警確診，北市議員陳怡君25日質疑市長柯文哲應快篩、居家隔離，並再度砲轟市府隱匿疫情蓋牌。北市府發言人陳智菡澄清，確診的保大同仁是照顧住院的父親遭感染，且在去醫院前就未進市府，因此沒接觸到柯文哲等一級首長，11樓已完成清消，隔離13人，並駁斥都有通報疾管署，痛批陳怡君「製造恐慌」。

陳智菡表示，這名 保大同仁確診案，是在6月20日通報，當事人因臨時前往照顧住院父親遭感染，北市衛生局21日即進行疫調，共匡列13人（同事10人、同住家人3人)，同事均為PCR陰性，北市府已採最高規格防護，要求相關同仁均須居家隔離，預計將在7月2至3日解除隔離，解除隔離前會再做一次PCR。

陳智菡說，確診的保大同仁去醫院照顧父親前，並未進入市府，離開醫院後也未再進入市府，也無接觸柯文哲等一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消，保大勤務也正常運作。

「都依據傳染病防治法確實處理，何來蓋牌之說？」陳智菡回應，北市府對於員工確診事件通報皆依據SOP，層層通報，也上傳疾管署法傳系統，何來隱匿？11樓工作範圍廣，此波疫情開始後嚴格落實分艙分流，部分人員採居家辦公，而與駐衛警有近距離接觸的員工都已疫調、匡列、隔離、通報。

陳智菡強調，北市府有數萬員工，從疫情開始至今確診總人數已達上百人，北市府依據sop處理疫情，確實匡列，各機關穩定運作不停擺，議員「蓋牌」說法明顯不符事實，恐在疫情期間製造恐慌。