台北市開設防疫專戶募捐善款，目前已募得3.7億，市議員游淑慧25日質疑，市府災害預備金和二備金加起來還有7、8億，口袋裡的錢不用，卻對外募款要買快篩試劑，看起來像是在斂財，痛批市府拿捐款當成小金庫。北市社會局長周榆修對此回應，一定謹慎運用。

議會民政委員會今審議決算，游淑慧指出，前陣子聽到市府在廣播上由副市長黃珊珊向民眾募款的廣告，要把募得的款項拿來買快篩試劑，她質疑北市災害預備金和二備金加起來還有7、8億，市府還沒有窮到連快篩都要募款，不先用自己的錢，卻發動募款。

社會局說明，目前已募得3.7億，市府在6月7日重大災害捐款會議提出1.1億需求，包括加強版防疫旅館、老人機構防疫設施的設備整備、快篩服務，目前只有匡列。

游淑慧表示，募款的用意在於緊急支出，公務預算無法支應，需要社會力量協助，但擺明就有7、8億都沒有使用，也讓市府追加，卻選擇用募款方式，況且款項目前僅匡列，那就是一點都不緊急，動不動就跟民間要錢，恐怕是因為市府認為捐款比較好用、有彈性。

她說，防疫旅館支出、補助民間長照防疫設施都可以用二備金或災害預備金，錢都沒用完，根本就是要用來設小金庫，恐怕還不用送議會審，若都不用二備金，明年就再砍預算，去年通過史上最多預算1800億，要求募來的錢要動支前統統要送議會審議，不要巧立名目。

游淑慧痛批，市府口袋裡有1000元卻向別人募300元，募款現在看起來像是在斂財，跟台鐵發生太魯閣號出軌意外一樣，大家覺得交通部要負責任，第一時間卻向民間募款，不要用民眾的愛心幫市府負擔。

議員秦慧珠認為，市府募來的錢要專款專用，以人民為優先，不是捐了錢變公務預算，取之於民用之於民；議員潘懷宗也要求市府提出募款使用原則，必須先經過府方會議討論。

對此，周榆修回應，一定會很謹慎運用募款，民間捐款有計畫，也有委員會審議。