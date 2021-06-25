台中市60陳姓女患者，因工作時被魚刺刺傷，原以為是小傷口自行擦藥就會好，經過6天，傷口腫痛難耐，影響右上臂功能，就醫時檢查確診為「蜂窩性組織炎」，嚴重可能導致敗血症發生，除接受靜脈抗生素治療、清創傷口及膿瘍引流，逐漸獲得改善。

台中醫院感染科醫師梁麗穎表示，陳姓女患者就醫時其食指已開始化膿並有發燒，抽血檢測發炎指數亦偏高，確診為蜂窩性組織炎，因感染到皮下軟組織，所以趕緊安排她住院接受靜脈抗生素治療，同時會診外科醫師協助傷口清創及膿瘍引流。

陳女士事後心有餘悸表示，想不到一個看似輕微的小傷口，竟讓她住院10天，經醫院感染科及外科共同治療照護傷口，10天後出院後續居家照護，手指及手臂功能所幸未受影響。

感染科醫師梁麗穎說，蜂窩性組織炎是常見的皮膚及軟組織細菌感染性疾病，最常侵犯的部位是四肢，成因通常是皮膚外傷後導致細菌由傷口進入，造成局部的皮膚感染，會紅、腫、熱、痛，有的有水泡、血皰和膿皰。

蜂窩性組織炎常引起感染的細菌包括鏈球菌、金黃色葡萄球菌等。少數患者出現嚴重敗血症，局部壞疽或壞死性筋膜炎；其他伴隨危險因子包括皮癬，靜脈功能不全，吸煙，糖尿病，酒精中毒，免疫抑制，以及癌症病史。

傷口局部紅腫熱痛，可口服抗生素治療，提高患肢或冰敷以減少疼痛腫脹；若有發燒或淋巴腺腫痛，或是潛在疾病的患者，應住院給予靜脈抗生素治療；另患肢出現膿瘍壞死則需要照會外科手術介入治療。

梁麗穎呼籲，疫情期間雖建議減少不必要的外出或就醫，但一旦開放性傷口或皮膚屏障不完整、免疫力不足、血液循環不佳，引發蜂窩性組織炎好發機率即偏高，若有傷口久而不癒、引起其他身體不適，應及早就醫治療。