前副總統呂秀蓮昨天宣布，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」聯名致函蔡英文總統，願意協助台灣洽購至少5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗、原廠包裝、交貨迅速，卻引發部分人士質疑；呂秀蓮今表示，這完全符合蔡總統的旨意，又能一掃某些惡意的訕笑。這一齣跨越國界和血緣的生命協奏曲，「無論藍綠朋友，請您珍惜、感激」。

呂秀蓮今在臉書指出，5月15日，台灣爆發境內疫情，不只驚醒國人，更驚醒世人，怎麼「防疫模範生」的台灣也淪陷？更糟的是，中央疫情指揮中心吹噓一整年的「超前部署」，該做的幾乎全未做，尤其該買的疫苗，毫無著落。

她說，隨著美國、日本、立陶宛相繼贈送疫苗，東歐捷克也可能接踵而來，物以稀為貴，情以真為濃，以上事例證明台灣「德不孤，必有朋」，絕對值得國人珍惜和感激。

她說，佛光山、慈濟、鴻海及台積電也都表達大量捐獻的美意，然而由於已知及未知的國內外種種原因，迄今仍只聽到樓梯響，不知何時天降甘霖助蒼生。

她指出，「這回瘟疫，我無用武之地，但掛慮之情有增無減」，許多當年抗SARS老將若能派上用場，相信海角一樂園不應淪為海角失樂園。

她說，施比受有福，一年多來在全球宣傳Taiwan Can Help的蔡政府，瞬間令各國都知道Taiwan Needs Help，真是情何以堪！台灣何以成為疫苗貧戶？內外因素錯綜複雜，美中兩強疫苗外交戰以及總統獨鍾國產疫苗應是主因。

她認為，往事已矣，除了新冠肺炎，英國、印度甚至南美各種更猛更毒的變種病毒接踵而至，這場非典型世界大戰只怕不容易結束，不能再苦等天降甘霖，必須自掏腰包，自尋出路。

提到被質疑的兩個捐贈機構，呂秀蓮補充說，1979年美國國會通過《台灣關係法》，維繫美台實質關係長達40多年。台灣關係法由眾議院亞太小組Lester Wolff國會議員擔任主席，對亞太地區的和平人權十分關注，美麗島事件受刑人就在其奔波營救下，使蔣經國槍下留人，並獲假釋。

她說，出獄後跟Lester Wolff成為莫逆，今年103歲嵩壽告別人寰，離她唯一的兄長去世不久，令她傷慟不已。

她說，美國國會對台灣情有獨鍾的另有一位軍事委員會召集人Robert Leggett國會議員，其夫人是擔任眾議院議長首席幕僚的韓裔美籍Suzi Park博士。兩位國會議員卸任後，於1989年共同創辦「世界和平獎評審委員會」，延續甘迺迪總統當年創辦的「世界和平工作團」，推廣世界和平工作，並表揚傑出的和平工作者，多國領袖先後獲獎。

她說，她因在2000年舉辦「世界和平大會」，同時有6位諾貝爾和平獎得主在「全球和平聯盟」的協助下連袂來台，使大會格外圓滿殊勝，2001年因此獲頒世界和平獎。2005年Lester Wolff 又與華府美籍華人劉藩先生再創「世界和諧基金會」，屬於聯合國NGO，配合推動「人與人、人與國、人與大自然」和諧的宗旨，我有幸擔任榮譽共同主席。

呂秀蓮表示，Leggett 議員的韓裔遺孀Suzi以及Wolff 議員的華裔資深夥伴Frank於6月22日聯名致函蔡英文總統，表示秉承兩位國會議員的遺愛與遺志，願意運用特有管道為台灣洽購台灣迫切需要的輝瑞及嬌生疫苗，不只解台灣的燃眉之急，更要徹底消滅疫情，回復台灣的安全與尊榮。

她說，此信已於6月22日送達蔡英文總統，副本給陳時中部長，並表示可協助洽購至少5000萬劑疫苗，無論是嬌生或輝瑞生產，保證全新快速出貨，原廠包裝，而且直接運抵台灣。