台北市長柯文哲在2015年5月14日勘查大巨蛋，稱有79處不符合規定被勒令停工，柯連任後，卻讓遠雄快速通過各項審查，不顧議員反對，拚卸任前完工，被議員批評一蛋兩用，上任當弊案、卸任做政績，非常荒謬；北市教育委員會今審查「大巨蛋服務費檢討報告追加案」，委員一致不同意服務費追加。

大巨蛋原定在2016年10月2日全數完工，但2015年間柯文哲以各種理由勒令大巨蛋停工，並在去年8月復工，停工5年影響甚大，由於履約期程延長工作數量增加，造成中興顧問公司實質損失，而停工不能歸責於廠商，向大巨蛋提出追加服務費630萬元；北市體育局將檢討報告送至教育委員會審查，委員今一致表示不同意追加。

議員吳世正說，大巨蛋停工是柯文哲個人的政治操作，沒理由幫他背書；吳怒轟，柯文哲當時亂搞，找原因延宕大巨蛋工程，要卸任了才讓大巨蛋通通過關，浪費台北市民的錢、耽誤公務員辦事，而大巨蛋衍伸的仲裁費用為430多萬，柯文哲動用北市二備金處理，同樣增加的服務費，柯也可用第二預備金來支付。

教育委員會主席簡舒培最後裁示，委員會對大巨蛋專案管理技術服務費追加案「不同意」追加，體育局長李再立提問，是否需要重新提檢討報告？簡回應，委員會沒同意預算就不能動支，大會給我們權利，預算要怎麼處理由市府決定，可以再送檢討報告，這是你們的權利，但議會這次審查不同意，就是不得動支。