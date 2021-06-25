苗栗縣竹南科學園區電子科技廠連環爆發群聚感染事件，被爆出宿舍狹窄易成為群聚溫床，且遭質疑侵犯人權。監委王幼玲、王美玉今天表示，現行規定僅規範每位移工居住的最低坪數，沒有隔間要求，是否足以防範疫情擴散，雇主及仲介應擔負什麼責任等，確有深究的必要，已申請立案調查。

新冠肺炎自5月中在社區擴散，苗栗縣竹南科技廠傳出勞工染疫，透過群聚的移工宿舍，疫情擴及京元、超豐及智邦等電子廠等；之後為了防疫要求，屢傳因為移工宿舍必須降載疏散，或進行分艙、分流，或房間共住人數依舊超過數十人等，引發不尊重移工隱私及無法達到防疫效果的爭議。

監委王幼玲、王美玉表示，2018年監察院曾經調查移工的居住環境，發現雇主或委託仲介所提供的移工宿舍環境非常擁擠，沒有隔間，集體共用衛浴設備，洗衣機，廚房烹飪器具，完全不利於疫情防治；由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，據相關專家指出，新冠病毒持續快速變異，將有流感化的趨勢。

監委說，究竟「外國人生活照顧服務計畫書」對移工宿舍的規定，只有規範每位移工居住的最低坪數，沒有隔間要求，是否足以防範疫情群聚事件發生及避免疫情擴散？移工宿舍的防疫措施為何？

監委指出，移工住宿包括居住宿舍或其自行在外租屋，相關主管機關如何在不歧視的平等原則，維護移工人權並兼顧疫情管控？雇主及仲介應擔負的責任為何？相關主管機關的監控機制為何？實有深究的必要，已申請立案調查。

去年4月24日勞動部公布雇主聘僱移工指引，針對移工工作、生活及外出管理因應疫情的注意事項，監委表示，這除了規範移工的邊境管制，有無預設目前移工宿舍群聚的居住環境。

監委認為，倘移工宿舍出現確診個案，如何防止疫情擴散，並且預先規劃如何安排匡列的移工的居家隔離及自主健康管理，有否督導監控各企業確實依照指引執行等，都有進一步瞭解的必要。