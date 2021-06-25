善化分局轄內每個派出所都獲贈1台手部消毒測溫機。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

善化分局轄內每個派出所都獲贈1台手部消毒測溫機。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南新市區牙醫師郭人權與其父親郭善夫平日就熱心公益，日前主動聯絡台南市政府警察局善化分局要捐贈防疫物資，昨日15台防疫「手部消毒測溫機」到貨，善化分局局長歐祖明特別至郭人權醫師診所向他致謝，感謝郭醫師與其父回饋地方。

善化分局表示，疫情期間員警每日勤業務繁重，值班同仁需清點械彈、維護駐地安全、受理民眾報案外，為配合防疫，還增加量體溫、消毒、實名制、管制人流等工作。因此郭人權醫師提出有意捐贈防疫物資時，就提出是否可捐贈手部消毒測溫機，郭人權也大方答應贈給每個派出所1台。

這批機器昨天到貨，善化分局趕快分送給各派出所，洽公民眾只要手伸入儀器下方，透過手部溫度測量體溫，並同時噴灑酒精消毒，1次完成2項例行性的防疫工作，將交由機器自動完成，不但能減輕員警工作負擔，更減少手部直接接觸感染，對員警和洽公民眾都相當省時、方便，是防疫工作的一大利器。

郭人權與其父親郭善夫平日就熱心公益，郭善夫曾捐救護車、自動心肺復甦機給消防局，日前才又捐贈攜帶式呼吸器。郭人權此次捐贈消毒測溫機也很低調，以父親郭善夫名義捐贈。

善化警分局長歐祖明感謝郭牙醫師父子回饋地方、拋磚引玉的精神，並致贈感謝狀以表謝意，疫情期間，為落實防疫分流、居家辦公等工作模式，多數警察單位只留下一半警力服勤，但仍須完成治安、交通、防疫等多項任務，希望國人都能管好自己，進而保障別人的安全，徹底減少傳染風險。