內政部今日預告7月將有2項新政策上路，分別為實價登錄2.0、長照機構分間牆及門窗應採防火材規定，其中，實價登錄2.0規定，成交案件地號與門牌須完整揭露，預售屋銷售前備查、全面於成交後30天內即時申報，紅單交易納管並禁轉售，違規按戶（棟）處15萬至100萬元罰鍰，並增訂機關查核權、加重屢不改正罰責，最重可按次罰100萬元。

內政部指出，不動產成交案件實際資訊申報登錄新制（實價登錄2.0）已於今年初通過修法，行政院核定於今年7月1日施行，新制5大變革包括一、成交案件地號與門牌完整揭露；二、預售屋銷售前備查、全面於成交後30天內即時申報；三、增訂機關查核權、加重屢不改正罰責，最重可按次罰100萬元；四、紅單交易納管並禁轉售，違規按戶（棟）處15萬至100萬元罰鍰；五、預售屋買賣定型化契約納管，違反「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，可直接按戶（棟）處6萬至30萬元罰鍰。

為方便申報，內政部已完成建置「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」，業者只要使用工商憑證或自然人憑證，就能網路申報。

內政部表示，新制上路後，將促進不動產交易資訊更透明、即時、正確；此外，納入預售屋買賣定型化契約及紅單交易管理，可遏止預售屋交易炒作，保障消費者權益，健全市場發展。

此外，營建署修訂《建築技術規則》當中的建築設計施工編第86條，有關長照機構分間牆及門窗，應採防火材規定，增訂分間牆及門窗應為金屬、矽酸鈣板等不燃材料製造或具半小時以上防火時效，以確保火災發生初期的安全。