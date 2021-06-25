政府停課不停班，桃園254家私立幼兒園面對「零收入」困境，恐爆發倒閉退場危機，業者25日以視訊方式向桃園市議長邱奕勝陳情，期盼7月如疫情趨緩，也能適用微解禁，開放幼兒園收托。邱奕勝也允諾，會全力協助。

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權指出，疫情爆發後，大多數私幼零收入，預期近期將會開始出現「倒閉退場」危機，造成群體失業困境，會來恐影響幼兒受教機會，進而形成社會問題。

而幼兒福利協會日前向全市私幼業者，發出「是否贊成7月1日起復課」之問卷調查，結果全部254家業者一面倒贊成。業者抱怨，停課會影響民生經濟，園所沒收入，但是房租、勞健保、員工薪資一樣都少不了，希望紓困能多一點，讓園所能撐下去。

業者認為，若7月疫情趨緩，幼兒園能適用微解禁，也減輕家長照顧幼兒與經濟上的壓力與負擔。業者說，教育部的紓困補助、仍屬杯水車薪，請市府能考慮提高幼兒園紓困補助。而疫苗接種也請市府考量將教保服務人員在第七類接受疫苗接種人員中優先安排疫苗接種，早日避免、降低相互感染的風險。

邱奕勝說，希望市長鄭文燦及教育局體恤3級警戒期間，全市私立幼兒園的營運困境，除了教保服務員優先列入安排疫苗接種外，有關復課問題，如疫情趨緩、疫苗施打覆蓋率提高等下，找到能讓業者復課、減輕家長負擔方式。