嘉義1名在檳榔店工作的女子小芳（化名）2016年控訴遭老闆帶至旅館強迫性交，導致事後懷孕墮胎，該老闆遭判刑5年定讞；不過該老闆雖承認婚外情，但否認性侵一事，並提出小芳證詞有多處不合理，包含當天旅館無入住資料，受孕日期與案發日期也兜不攏，提出再審後逆轉判決，男子獲判無罪，仍可上訴。

判決書指出，小芳在2016年6月發現懷孕，但她先前並無與丈夫行房，因此指控是遭檳榔店老闆性侵所致，她控訴同個月19日老闆喝醉後把她載到1處摩鐵，將她押上樓性侵；該老闆當時在法庭上承認與小芳外遇，但19日當晚所有事情因喝醉全忘光了，法院仍認定男子有罪，判處5年定讞。

不過該老闆再提出再審，他提出小芳稱19日當晚遭他拖至汽車旅館2樓性侵，但該旅館1、2樓根本不相通，停車位與房間再同1層樓，當天旅館也根本沒有他們入住資料，此外根據多家婦產科依小芳懷孕狀況做檢驗，推估受孕日期應是6月初，不可能為19日。

雖然小芳當時有提出罹患創傷後壓力症候群的診斷證明，但法官認為應是多種原因，如墮胎、婚姻問題等，再綜觀所有事證認為小芳指證前後矛盾不一，證述有嚴重瑕疵，即便男子與小芳曾有性關係，且男子曾拿錢給對方墮胎，但相關事證能證實19日當晚確實無發生性侵一事，男子最終獲判無罪，檢方仍可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障