成毅被譽為是「需要被帶回家照顧的苦情男主角」。（LiTV、成毅工作室提供）

精湛演技讓粉絲淚海成災。（LiTV、成毅工作室提供）

精湛演技讓粉絲淚海成災。（LiTV、成毅工作室提供）

人氣演員成毅外型帥氣。（LiTV、成毅工作室提供）

人氣演員成毅外型帥氣。（LiTV、成毅工作室提供）

人氣演員成毅因演出仙俠劇《琉璃》與古裝史詩劇《長安諾》，精湛演技讓粉絲淚海成災，有別於一般多是女主角被虐到昏天暗地鋪陳，成毅把「虐」字演到天花板上，連 《琉璃》原著小說作者十四郎都跳出來讚賞他把「司鳳」成功劃上等號。

成毅日前接受LiTV線上影視專訪，聊到「司鳳」這角色被設定成武功高強，專情聰明善良又具備體貼的正直個性，即使受到璇璣（袁冰妍飾）十世殘酷背叛仍不變心，如何看待幾乎完美的男生？

他說，「司鳳是個看起來溫柔，骨子裡卻擁有強大力量的人，不過他還是有些小缺點的，就是敏感了些，我覺得自己跟這角色不同的地方，是我個性上比較隨意一點」。成毅說，也因為人設太好，還一度造成不少入戲的女粉絲向他道歉，「都是我們女生的錯，竟然這樣辜負了你的愛」，讓劇組都覺得留言超可愛。

成毅被譽為是「需要被帶回家照顧的苦情男主角」，其實他超正能量又對粉絲很暖，「我跟司鳳最大共同點，就是都是比較慢熱，但是一旦投入一件事情上就會很專注」。

聊到這部劇受到各地歡迎，得知在台灣也有大批粉絲溺愛，成毅表達感激：「非常謝謝大家，我會努力拍攝更多好作品，也期待有機會與台灣粉絲見面。」日前他為了粉絲挪開滿滿工作行程，在生日5月17日前一天舉辦線上見面會，當時LiTV專訪時希望他先講生日願望，沒想到可愛的他竟俏皮裝神祕：「這必須晚點才行！我想跟粉絲一起慶生時，把這驚喜與祝福第一個跟他們說。」寵粉不在話下。

拿下豆瓣7.5高分的《琉璃》，是近期登上仙俠劇最火人氣王寶座，男主角成毅絲絲入扣的演技功不可沒，戲劇邀約爆炸的他，其作品《長安諾》、《夢醒長安》、《南風知我意》等一部接著一部沒停過。

目前正在拍攝《沉香如屑》的成毅，也跟粉絲預告將攜手《香蜜》女主角楊紫，兩大仙俠劇主角合體勢必再創收視最高峰，由成毅、袁冰妍、劉學義、張予曦與何晟銘主演。