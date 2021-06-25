高雄市政府傳出將移工仲介人員列為第三類「高風險接觸者」，遭人質疑特權施打，高市府衛生局解釋，開放接種疫苗的造冊對象只包含295位經常性接觸新入境移工的人員，但該說法遭仲介公司打臉，業者指出，當時明明是公布移工仲介都可以造冊，現在卻變這樣，讓大家無所適從。

有民眾向媒體爆料，高市府將移工仲介人員列為第三類「高風險接觸者」，並且已經開始接種疫苗，但其他五都並無此先例，高市府衛生局緊急滅火指出，因為先前曾經發生仲介、通譯人員與新入境確診移工接觸，而被迫居家隔離，所以他們才會將「經常性接觸新入境國際移工」的人員列入優先施打對象，並非全部仲介都能施打，目前共計造冊295人。

但此說法反遭仲介公司打臉，業者指出，一開始接獲通知，內容指稱公會已和高市府衛生局達成協議，審核接種疫苗由勞工局負責，有限定工作性質需與移工有密切接觸者，才可登記接種，他們已經依照規定向上呈報，現在這樣的解釋讓他們無法接受，況且現在根本沒有新入境的國際移工，到底「哪來295位須經常接觸新入境移工的人員？」。

業者表示，外籍勞工們若有發生任何問題，仲介都必須衝第一線，到場幫忙溝通及調解，人力仲介也是時常會接觸到有狀況外籍勞工的人員，把他們放在第三類優先施打對象一點也不為過，希望政府不要因為一些聲音，就讓仲介人員暴露在染疫風險當中。