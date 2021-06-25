韓國央行25日最新數據，韓國製造商7月商業信心增加，主要因為全球對半導體與電子零組需求方興未艾所致。不過，民間調查卻顯示，由於原物料與零組件供應有雜音，韓國7月的商業信心正在下降中。

韓國央行指出，7月份的商業景氣指數(BSI)為99，高於6月份的97外，也逼近悲觀與樂觀分水嶺100。藉著出口與投資項目溫和復甦，幫助韓國經濟走上成長正軌。

同時，全球對晶片強勁需求，韓國5月出口年增高達45.6%，已連續第7個月都是成長的。實際金額方面，5月出口為507億美元，而2020年同期僅348億美元。

不過，7月份韓國大財閥的BSI為106，低於6月的110。反觀中小韓企的BSI為91，卻高於上次的81。

韓國央行補充，非製造業也有好消息傳出，BSI從6月的81微升至7月的82。

而另一項民間調查顯示，由於原物料與零組件供應不順，韓國未來一個月的商業信心卻正在下降。

韓國經濟研究所（KERI）調查前600大韓企，發現7月份商業指數為102.3，較6月份稍微下降0.3點，不過還是高出臨界點100。同時，韓企製造業指數下跌4.2點至100.9，已連續第4個月下滑。但是，7月非製造業指數為104.4，比6月上升5點。

KERI，是韓國最大商業遊說團體韓國工業聯合會旗下的研究部門。