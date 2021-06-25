《商情》需求提升 LME銅價漲0.45％ 14:002021/06/25 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國總統拜登接受了參議院兩黨達成基礎設施協議，將斥資數千億美元用於基礎建設項目、修建道路、橋樑和高速公路，用以提振刺激美國經濟，而銅廣泛運用於基礎設施項目，致倫敦(LME)周五(6/25)銅價上揚。 周五(6/25)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.45%，報每公噸9,459美元，盤中最高一度漲至每公噸9,502.5美元。(商品行情網) 標普上修台GDP成長至5.6％ 《商情》憂升息降低需求 銅價本周首次下跌 #上揚 #LME #銅價 #基礎設施 #項目 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股創新高 台股早盤大漲逾150點 09:292021/06/25 財經 航運股 融券餘額居高位 04:102021/06/25 財經要聞 四國營事業 年終最高4.4個月 04:102021/06/25 財經要聞 解封需求帶動耐吉上季業績、財測優預期 盤後股價大漲14％ 10:092021/06/25 財經 《盤中解析》三強鼎立 前高在望 10:362021/06/25 財經 《美股掃瞄》拜登達成基建協議 標普500、那斯達克創新高 08:542021/06/25 財經 美股收紅！道瓊上漲322點、那指標普創紀錄新高 05:062021/06/25 國際 《國際產業》盆滿缽滿 Panasonic清空Tesla持股 10:192021/06/25 財經 人民幣中間價連八貶 回跌逾千點 04:102021/06/25 全球財經 聯亞最快下周解盲 股價衝衝衝 04:102021/06/25 焦點要聞 《期貨》保證金僅電子期8分之1 小型電子期28日掛牌 08:032021/06/25 財經 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 通膨來了還可以進場？專家看好亞洲這2國股市暴彈 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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