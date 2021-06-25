因美國總統拜登接受了參議院兩黨達成基礎設施協議，將斥資數千億美元用於基礎建設項目、修建道路、橋樑和高速公路，用以提振刺激美國經濟，而銅廣泛運用於基礎設施項目，致倫敦(LME)周五(6/25)銅價上揚。

周五(6/25)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.45%，報每公噸9,459美元，盤中最高一度漲至每公噸9,502.5美元。(商品行情網)