流行病專家黃重德醫學博士最新研究發現，使用含Chlorhexidine漱口水，病毒降低情況。（中榮提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎疫情尚未趨緩，台中榮總日前舉行視訊研討會，口腔醫學部主任醫師劉正芬研究，民眾可使用含Chlorhexidine漱口水，減少口腔黏膜及口水的病毒量，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到近80％；尤其沒有疫苗施打的青少年可使用含Chlorhexidine漱口水，但是6歲以下兒童不適合漱口水，建議戴口罩、勤洗手防疫。

劉正芬指出，含Chlorhexidine漱口水，經研究可降低口水或口腔黏膜的新冠肺炎病毒80％，有效遏制病毒傳播，建議專責病房病患、第一線醫護，可使用漱口水防疫。

劉正芬說，漱口水使用是用含有0.12％Chlorhexidine成份之15cc漱口水，每天使用2次，每次漱口30秒。使用時機在早餐後及睡覺前漱口，漱口後30分鐘勿進食。

中榮說明，流行病專家黃重德醫學博士最新研究發現，新冠病患使用Chlorhexidine漱口對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到近80％。