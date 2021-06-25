江宏恩自從去年狂甩20多公斤後，再也沒人敢叫他「肥龍」，至今仍堅持1周4次運動，「過午不食」等魔鬼要求。

近期他陸續收到不少網友反映，慕名買了他代言產品後，竟出現腹痛、暈眩等副作用，沒想到看了網友傳來的產品包裝，才發現有好幾位網友竟然買到假貨，讓他氣憤又著急，趕緊出面呼籲大眾千萬不要買來路不明的產品。

去年即有網友在爆料公社發文疑似買到仿冒品，經查該網友是被網路上的一頁式廣告吸引，並看到商品價格只有當初買的半價，且有江宏恩的照片，沒想到吃了竟然出現副作用，讓他超生氣。

江宏恩說，去年其實做過宣導，沒想到最近竟然越來越多人被騙，「所以我一定要趕快出來呼籲，避免再有更多人買到假貨。有效沒有效是一回事，我自己是很崇尚健康的人，這次代言的產品，非常天然，跟我本身的理念一樣，所以牽扯到身體健康，這個我就不能接受」。

他說，身邊減肥的朋友很多，以前就有聽過，朋友買過泰國的減肥產品，結果心悸、失眠甚至還掉頭髮，讓他退避三舍，自己也十分小心。因此，他再度鄭重呼籲大眾，千萬不要買來路不明的產品，務必要看清楚正確包裝。

目前居家防疫超過1個月，對於熱愛戶外活動的江宏恩來說是一大考驗，他盼病毒快快散去，大家免去苦痛和擔心，能快點回到享受艷陽和芬多精的大自然。同時，「每個人還是要有抵抗力，所以一定要保持運動」。