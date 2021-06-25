湯唯在《大明風華》裡挑戰從16歲演到70歲，從逆賊上位至權傾朝野的太后，屹立後宮50年、歷經五帝六朝，與朱亞文、鄧家佳、喬振宇、俞灝明等多位演技派飆戲，而劇中湯唯與張藝興的母子情，多個名場面引起觀眾熱烈討論，孫若微（湯唯 飾）的虎媽式望子成龍教育讓朱祁鎮（張藝興 飾）曾在戲裡說：「娘，您對我的愛就像濕棉襖。穿著沉，脫下來冷。」

朱祁鎮被俘虜後，孫太后穿上鎧甲領導抗戰，誓死救回兒子，顯現了為母則強；朱祈鎮重新登基時指著眼前一片被俘的前朝臣子，得意的對孫太后說：「娘，這些都是我幹的」；面對兒子不聽勸告，身為母親的無能為力，讓觀眾看了不禁感嘆帝王的親子情其實和我們一樣。

湯唯從2004年出道至今，電視電影作品不到30部，卻創造許多經典角色，像是《色，戒》王佳芝、《北京遇上西雅圖》文佳佳，這次《大明風華》製片人花了8個月才說服湯唯接拍。湯唯談到接拍的原因：「除了從沒拍過古裝，最主要原因是劇情足夠吸引人，女主角的個性沒有被神化，並不是討喜的個性反而寫實。」

因湯唯家中沒有電視，所以特別在進組前學習坐姿、禮儀、崑曲和古琴指法，湯唯甚至親自造訪南京明故宮、雞鳴寺、明孝陵等地，閱讀許多關於明朝歷史書籍，讓自己能感受古人的氛圍，為了還原史實，特地請到曾入圍奧斯卡最佳服裝的張叔平替湯唯量身打造劇裡一共140套明朝華服。龍華戲劇台MOD352頻道將於6月28起周一至周五晚間6點播出《大明風華》。